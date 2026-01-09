Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins de astăzi la mai multe puncte de trecere a frontierei din România, inclusiv în județul Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 13:14

Sistemul de Intrare/Ieșire, cunoscut ca EES, este extins, începând de astăzi, la mai multe puncte de trecere a frontierei din România, inclusiv în județul Botoșani.

Astfel, EES a devenit funcțional la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut.

Măsura face parte din implementarea etapizată a sistemului la nivel național.

Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor din statele care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Autoritățile spun că, în timp, măsura va reduce semnificativ timpii de așteptare la frontieră, după cum a precizat Minodora Răcnea, , purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Botoșani.

Minodora Răcnea: Reamintim că pentru fiecare cetățean non-UE, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și biometrice, imagine facială și patru amprente digitale, și calculează automat durata ședării legale. Astfel, la prima intrare vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

(Radio Iași/ Constantin Mihai)

