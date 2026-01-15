Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Recitări și melodii pe versuri de Eminescu, în tramvaiele din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 07:38

La Iași, Ziua Culturii Naţionale este marcată prin concerte susținute de artiștii Operei Naționale Române, spectacole de teatru, expoziții și ateliere de scriere creativă.

De asemenea, pe tot parcursul zilei, ieșenii vor putea asculta, în tramvaiele Companiei de Transport Public, recitări și melodii pe versuri de Mihai Eminescu.

Totodată, prin proiectul „Cartea pe bancă”, călătorii pot răsfoi și citi cărți în drum spre școală sau serviciu.

Purtătorul de cuvânt al CTP Iași, Carmen Ghercă: Fonoteca din tramvai ajunge anul acesta la noua ediție consecutivă și extinsă. În plus, prin proiectul ”Cartea pe bancă”, pe banchetele tramvaielor, vor fi cărți care așteaptă să fie răsfoite, citite și descoperite. Prin astfel de acțiuni, ne reafirmăm rolul de actor activ în comunitate, contribuit la construirea unui oraș mai conectat, mai deschis și mai atent la valorile culturale.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO ctpiasi.ro)

