(AUDIO) Profesorii navetiști din comuna Țibana, județul Iași, sunt la un pas de grevă, nemulțumiți de faptul că primăria nu le decontează naveta

Situație tensionată în comuna Țibana din județul Iași, unde peste 40 de cadre didactice nu-și primesc decontul pentru navetă, deși au acest drept garantat prin lege. Suma necesară, aproximativ 7.000 de euro lunar, nu este una imposibil de acoperit, spun sindicaliștii.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă atrage atenția că profesorii sunt tot mai nemulțumiți și iau în calcul declanșarea unei greve. El acuză o lipsă de voință din partea administrației locale.

Laviniu Lăcustă: Din păcate, această tradiție pe care o avem la Țibana în ceea ce privește neplata de contului de navete este una foarte lungă. Cam în ultimii 15-20 de ani tot au fost probleme, indiferent de numele primarului sau de partidul din care acesta a provenit. De cele mai multe ori aceștia au pretextat faptul că nu sunt bani, dar noi am constatat la fața locului că au fost și sunt fonduri pentru diverse alte lucruri. Totuși, în momentul în care arunci două milioane de euro pe un drum de câțiva kilometri, aproape concurând cu acele prețuri la autostrăzile pe care le facem în România, mă gândesc că poate s-ar fi putut găsi și 10.000 de euro pentru a acoperi naveta cadrelor didactice.

Andreea Daraban: Deci 10.000 euro ar fi suma totală?

Laviniu Lăcustă: Ar fi undeva la aproximativ 7 – 8.000 de Euro pe lună, ar veni undeva la spre 70.000 de euro pe an. Nu este o sumă fenomenală pentru primărie ca Țibana, evident, dacă ai dori să o plătești, pentru că dacă vrei să nu dai acele drepturi legale pe care le au cadrele didactice, vei găsi tot timpul un pretext că nu ai bani. Dacă ai 150.000 de euro pentru plata persoanelor cu dizabilități, iar îmi pun întrebarea de ce nu ai mai găsi încă 7.000 de euro pentru plata decontului de navete.

Andreea Daraban: Despre câte cadre didactice vorbim?

Laviniu Lăcustă: De aproximativ 40 de navetiști, iar media navetei este undeva între 800 și 1.200 de lei pe lună. Nu poți să faci învățământ de calitate, vorbim totuși de profesori calificați, titulari, care vin de la o distanță relativ mare, aproximativ 40 de kilometri, pentru a ajuta copiii din acea localitate. Nu este un favor care s-ar face colegilor noștri, ci este un drept pe care aceștia îl au, sau privind din perspectiva cealaltă o obligație pe care o are primăria respectivă. Vă spun că în acest moment ar fi o situație fără precedent. Există o solicitare de intrare în grevă. Vom vedea și contextul juridic în care s-ar putea iniția acest demers, dar m-aș gândi totuși spre o soluție amiabilă acolo. Dar din punctul nostru de vedere, suntem dispuși să mergem pe absolut orice soluție putem găsi pentru a rezolva această problemă.

Andreea Daraban: La rândul său, edilul comunei Țibana, din județul Iași, Gheorghe Rotaru, a declarat că este primul an în care nu reușește să achite naveta profesorilor, deoarece bugetul primăriei a fost diminuat, la rectificare nu au mai primit bani, iar încasările au scăzut.

Gheorghe Rotaru: Când s-a făcut bugetul pe anul ăsta, bugetul a fost diminuat cu 1 milion și aproape jumătate de lei, 15 miliarde. Pe parcursul anului, încasările au scăzut foarte mult și am mai avut și două probleme, care au fost două executări silite, una de 130.000 de euro și încă una de 20.000 de euro. Executorul ne-a făcut poprire pe conturi și noi trebuie să plătim suma de bani. Am spus de la începutul anulului că dacă vor fi rectificări bugetare și guvernul ne va ajuta, toți banii îi voi da către profesori. La rectificarea bugetară de pe data de ieri, când a fost pe 8, nu am primit nimic, ba dimpotrivă ni s-au mai luat dintr-o parte banii, exclusiv la persoanele cu handicap, care am aproape 200 de persoane și în fiecare lună dau o sumă consistentă de banii. Trebuie să facem în așa fel încât ca să asigurăm salariile celor cu handicap, că altfel ni-i punem în cap.

Andreea Daraban: Dar și profesorii sunt revoltati, ei amenință chiar cu greva.

Gheorghe Rotaru: Doamne ajută! Eu rog Ministerul Învățământului și cu Ministerul Muncii să ia persoanele cu dizabilități la Ministerul Muncii și profesorii la Ministerului Învățământului. De ce implică primăria? Să dea naveta direct, nu-i mai simplu.

Andreea Daraban: Și autoritățile locale ar trebui să se implice pentru a-i susține pe profesori.

Gheorghe Rotaru: În fiecare an i-am susținut, de fiecare dată. De când sunt primar, tot timpul am plătit naveta. Au fost creșteri de buget, am avut ani buni în care s-au făcut și lucrări de investiții, am plătit fiecare ban. Este singurul an în care avem o problemă. Avem și restanță și câteva datorii de 800.000 de euro la un drum. Avem multe probleme care trebuie să rezolvăm. Încasările au scăzut deja pe anul ăsta. Bugetul este cum este.

