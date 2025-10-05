Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Primii pelerini ajung la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie

(AUDIO) Primii pelerini ajung la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie

(AUDIO) Primii pelerini ajung la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 09:58

Primii pelerini sunt așteptați să sosească la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie. Aproximativ 8.700 de credincioși vor veni cu autocarele din localitatea Voluntari.

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din Catedrala Mitropolitană în ziua de 8 octombrie la ora 6,30 și vor fi așezate sub baldachinul din Curtea Catedralei Mitropolitane, pentru a fi venerate de credincioși.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a anunțat că autocarele cu pelerini vor putea fi parcate pe șoseaua din imediata vecinătate a râului Bahlui, pe bulevardul Ferdinand.

Mihai Chirica: ”Autocarele vor fi dirijate prin intermediul poliției și a jandarmeriei către Splai Bahlui, respectiv Bulevardul Ferdinand, iar mai departe pelerinii vor fi dirijați pe jos pe traseul pelerinului, modalitatea în care au parcurs și în anii precedenți. Ei se vor intersecta și cu pelerinii care vor veni din alte destinații, dar grija este comună ca fiecare dintre ei să ajungă din nou la autocarele lor. În paralel, vor fi deschise și punctele comerciale, cele gestionate în special de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei. De pe traseul pelerinului, noi vom veni mai departe de pe data de 11 cu partea comercială a noastră. La Baia Populară vom organiza și punct de prim ajutor și o zonă cu paturi de dormit pentru persoanele care vor avea nevoie de odihnă din diverse motive, și grupuri sanitare suplimentare, și zonă de dușuri, și apă caldă și încălzire, astfel încât cei care vor avea nevoie urgentă de odihnă să poată apela la noi și îi vom dirija acolo. În paralel, vom colabora și cu Asociația Ambulanța.Life, unde vom instala un punct de prim ajutor la intersecția dintre strada Morilor și strada Ipsilanti, ca în anii precedenți.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei
Prim plan duminică, 5 octombrie 2025, 08:47

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei

Ziua Internaţională a Educaţiei este marcată astăzi în întreaga lume în semn de apreciere pentru cadrele didactice. Este celebrată încă...

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei
Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic
Prim plan duminică, 5 octombrie 2025, 08:30

Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic

Fostul edil al capitalei, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost localizat și reținut în apropierea Aeroportului din Salonic. El a fost...

Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic
(FOTO/VIDEO) Lumânări aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria”
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 18:38

(FOTO/VIDEO) Lumânări aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria”

Peste o sută de cetățeni au protestat tăcut, astăzi, în Piața Națiunii din Iași , în fața Universității de Medicină și Farmacie...

(FOTO/VIDEO) Lumânări aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria”
Matei Vișniec a adus „Consulatul Lunii” la Iași – lansare de carte în cadrul FITPTI
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 17:50

Matei Vișniec a adus „Consulatul Lunii” la Iași – lansare de carte în cadrul FITPTI

La Librăria „Cărturești” Palas, din Iași, a avut loc, astăzi, lansarea volumului „Consulatul Lunii”, de Matei Vișniec, în prezența...

Matei Vișniec a adus „Consulatul Lunii” la Iași – lansare de carte în cadrul FITPTI
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 12:29

Alexandru Rogobete: Declaraţiile făcute la CJ Iaşi despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria – lipsă totală de responsabilitate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că declaraţiile făcute vineri la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi...

Alexandru Rogobete: Declaraţiile făcute la CJ Iaşi despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria – lipsă totală de responsabilitate
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 11:28

(AUDIO) Proiectul de reamenajare a Parcului Teatrului Național și a Zonei Pietonale centrale, în evaluare la ADR Nord-Est

Proiectul de modernizare a Parcului din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, extinderea Zonei Pietonale de la...

(AUDIO) Proiectul de reamenajare a Parcului Teatrului Național și a Zonei Pietonale centrale, în evaluare la ADR Nord-Est
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 10:46

(AUDIO/FOTO) Sărbătoare agricolă la USV Iași – Zilele Recoltei, între știință și tradiție

Zilele Recoltei se desfășoară în acest weekend la Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Conducerea...

(AUDIO/FOTO) Sărbătoare agricolă la USV Iași – Zilele Recoltei, între știință și tradiție
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 10:10

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar

Guvernul va urma în continuare principalele direcții pe care și-a concentrat activitatea de la preluarea actualului mandat, a afirmat vineri, 3...

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar