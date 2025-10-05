(AUDIO) Primii pelerini ajung la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 09:58

Primii pelerini sunt așteptați să sosească la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie. Aproximativ 8.700 de credincioși vor veni cu autocarele din localitatea Voluntari.

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din Catedrala Mitropolitană în ziua de 8 octombrie la ora 6,30 și vor fi așezate sub baldachinul din Curtea Catedralei Mitropolitane, pentru a fi venerate de credincioși.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a anunțat că autocarele cu pelerini vor putea fi parcate pe șoseaua din imediata vecinătate a râului Bahlui, pe bulevardul Ferdinand.

Mihai Chirica: ”Autocarele vor fi dirijate prin intermediul poliției și a jandarmeriei către Splai Bahlui, respectiv Bulevardul Ferdinand, iar mai departe pelerinii vor fi dirijați pe jos pe traseul pelerinului, modalitatea în care au parcurs și în anii precedenți. Ei se vor intersecta și cu pelerinii care vor veni din alte destinații, dar grija este comună ca fiecare dintre ei să ajungă din nou la autocarele lor. În paralel, vor fi deschise și punctele comerciale, cele gestionate în special de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei. De pe traseul pelerinului, noi vom veni mai departe de pe data de 11 cu partea comercială a noastră. La Baia Populară vom organiza și punct de prim ajutor și o zonă cu paturi de dormit pentru persoanele care vor avea nevoie de odihnă din diverse motive, și grupuri sanitare suplimentare, și zonă de dușuri, și apă caldă și încălzire, astfel încât cei care vor avea nevoie urgentă de odihnă să poată apela la noi și îi vom dirija acolo. În paralel, vom colabora și cu Asociația Ambulanța.Life, unde vom instala un punct de prim ajutor la intersecția dintre strada Morilor și strada Ipsilanti, ca în anii precedenți.”

