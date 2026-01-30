(AUDIO) Primarii din județul Vaslui trag un semnal de alarmă asupra riscului de blocaj financiar

Publicat de Andreea Drilea, 30 ianuarie 2026, 06:40 / actualizat: 30 ianuarie 2026, 8:49

Primarii din județul Vaslui trag un semnal de alarmă asupra riscului de blocaj financiar, în contextul reformei administrației publice, aflate pe masa de lucru a Cabinetului Bolojan.

Aleșii locali spun că situația financiară actuală îi obligă să ia măsuri drastice, precum reducerea personalului din aparatul de specialitate sau tăierea cheltuielilor curente.

În unele cazuri, aceștia avertizează că vor ajunge în imposibilitatea de a-și plăti angajații:

”Vox 1: Tot ceea ce se decide de la centru cade pe umerii noștri, a primarilor. Noi suntem cei răi care mărim impozițiile și taxele. Eu, de când sunt primar din 2008, știam că orice aprobare a impozițiilor și taxelor trebuie să stea în consultare publică 30 de zile pe site-ul primăriei. Bun, acum n-a mai fost nevoit să stea în consultare publică. Când vom aproba bugetul, că va fi în martie, în aprilie, în mai, în iunie, când va fi, nu știm și atunci să ne dea dreptul să-l punem în consultare publică, să vedem din banii pe care îi avem ce o să putem face cu adevărat.

Vox 2: Primari suntem doar 30 de zile în campanie, restul suntem cerșetori. Din păcate, aici am ajuns. Și vom fi și mai urât din acest moment pentru că, într-adevăr, nu avem reprezentanți care să-și asume răspunderea. Toată lumea, capul la cutie, nu cuva să deranjăm. Dacă nu terminăm cu astea, administrația e praf. Eu sunt obligată în acest moment, după hotărâri de Guvern, ultimele care au fost emise, să reduc din aparatul de specialitate al primarului – persoane, să reduc din contractuali, să reduc din cheltuieli. Cu ce facem? N-am societăți aducătoare de venit. Ocupația de bază este agricultura și creșterea animalelor.

Vox 3: Eu, dacă ajung să dau un om afară, am demisionat eu în minutul 2. Deci, nu voi, dacă n-am, cu ce să fac treabă.”

În multe localități din județul Valsui, veniturile primăriilor provin aproape exclusiv din impozite și taxe locale, insuficiente pentru a acoperi costurile cu iluminatul public, serviciile de apă-canal sau proiectele aflate în derulare.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)