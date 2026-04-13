Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Primăria Iași consultă zona metropolitană pentru interzicerea jocurilor de noroc

Publicat de Andreea Drilea, 13 aprilie 2026, 08:41

În această săptămână vor avea loc consultări între conducerea Primăriei Iași și edilii din zona metropolitană a orașului pe tema interzicerii jocurilor de noroc.

Primarul Mihai Chirica a precizat că demersul vine ca urmare a intenției patronilor de săli de jocuri de noroc de a-și muta afacerile în comunele limitrofe Iașului, odată cu desființarea acestor activități în municipiul reședință: ”Păcănelele titrate, netitrate, și în spațiu public și în spațiul privat, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iași, vor dispărea. Momentul finalizării dezbaterii publice, așa cum am anunțat, este 16 aprilie, l-am și publicat, se găsește pe site-ul primăriei. Nu se reorganizează, ci se desfințează de pe rază administrativ teritorială a municipiului Iaşi. Este un mesaj pe care l-am făcut public și o să-l legiferăm. Vreau să iau punct de vedere și de la zona metropolitană și sper ca primarii din zona metropolitană apropiată să înțeleagă că prezența păcănelor în localitățile lor nu este de bun augur și să ia aceeași decizie cu noi.”

Iașul se află pe locul al doilea, la nivel național, la numărul de săli de jocuri de noroc, respectiv 130.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

