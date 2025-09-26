Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Poliția Iași s-a autosesizat în cazul deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”

26 septembrie 2025

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a transmis că, până la acest moment, nu au fost înregistrate sesizări oficiale privind situația relatată în mass-media.

Totuși, polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar cercetările vor fi desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente.

Purtătorul de cuvânt la instituției, Iulia Elena Oprea:  Până la acest moment, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, nu au fost înregistrate sezizări în acest sens. Totodată, polițiștii din cadrul Inspectoratulului de Poliție Județean Iași s-au sezizat din oficiu, iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unității de parchet competente.

