(AUDIO) Nu vor exista disponibilizări la nivelul Poliției Locale Iași, dă asigurări primarul Mihai Chirica

14 ianuarie 2026, 17:58

Nu se pune problema disponibilizării angajaților din Poliția locală Iași, deoarece numărul acestora este, deja, sub nivelul necesarului – a declarat primarul Mihai Chirica. 

Afirmația vine în contextul anunțului guvernamental de diminuare, cu 10 la sută, a anvelopei salariale destinată administrațiilor publice locale.

Pe de altă parte, vor fi disponibilizați angajații care au primit avertismente în comisiile de disciplină și cei care nu își îndeplinesc atribuțiile, a adăugat primarul Mihai Chirica:

