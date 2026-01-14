(AUDIO) Nu vor exista disponibilizări la nivelul Poliției Locale Iași, dă asigurări primarul Mihai Chirica

Nu se pune problema disponibilizării angajaților din Poliția locală Iași, deoarece numărul acestora este, deja, sub nivelul necesarului – a declarat primarul Mihai Chirica.

Afirmația vine în contextul anunțului guvernamental de diminuare, cu 10 la sută, a anvelopei salariale destinată administrațiilor publice locale.

Pe de altă parte, vor fi disponibilizați angajații care au primit avertismente în comisiile de disciplină și cei care nu își îndeplinesc atribuțiile, a adăugat primarul Mihai Chirica:

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)