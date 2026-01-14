(AUDIO) Nu vor exista disponibilizări la nivelul Poliției Locale Iași, dă asigurări primarul Mihai Chirica
14 ianuarie 2026, 17:58
Nu se pune problema disponibilizării angajaților din Poliția locală Iași, deoarece numărul acestora este, deja, sub nivelul necesarului – a declarat primarul Mihai Chirica.
Afirmația vine în contextul anunțului guvernamental de diminuare, cu 10 la sută, a anvelopei salariale destinată administrațiilor publice locale.
Pe de altă parte, vor fi disponibilizați angajații care au primit avertismente în comisiile de disciplină și cei care nu își îndeplinesc atribuțiile, a adăugat primarul Mihai Chirica:
(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)