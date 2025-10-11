Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung diseară la Iași

(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung diseară la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 10:00

Medici şi alte categorii de personal ale Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași s-au alăturat voluntarilor și acordă asistenţă medicală pelerinilor care participă la evenimentele religioase.

Cadrele medicale sunt prezente într-un spaţiu special amenajat la intersecţia străzilor Morilor cu Ipsilanti.

Până acum, 45 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri, iar 4 au fost transportați la spital.

De la începerea pelerinajului, peste 70 de mii de credincioși au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, potrivit organizatorilor.

Diseară, va ajunge, la Iași, și un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Acestea vor rămâne pentru închinare până la 15 octombrie, a precizat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei.

Lucian Apopei: Anul acesta, pelerinii care vor veni să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Parascheva se vor putea închina și la un frangment din moaștele Sfântului Grigorie Palama aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic. Acestea vor fi aduse la Iași sâmbătă seara și vor fi așezate spre închinare, ca de obicei, alături de racla cu Sfintele Moaște ale Curotitoarei Moldovei, în baldachinul special amenajat din curtea Catedrale Mitropolitane. Ne bucurăm că avem binecuvântată ocazie de a ne închina Sfântului, pentru care, încă de la proclamarea canonizării sale, Catedrala din Tesalonic s-a făcut baldachin al Sfintelor sale moaște.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

