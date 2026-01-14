(AUDIO) Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 09:27

Ministerul Educație a aprobat la sfârșitul anului trecut programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu, inclusă în Curriculum la decizie elevului din oferta școlii.

Este vorba despre Elemente de Educație Media Digitală, destinată elevilor de clasa a VI-a.

Opționalul a fost elaborat în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent și răspunde unei nevoi tot mai acute, aceea de a ajuta pe elevi să înțeleagă, să analizeze critic și să folosească responsabil informațiile și conținuturile din mediul digital, a declarat în emsiunea Starea Educației, Cristina Jamscheck, director de programe al Centrului.

Ea a mai spus că programa opționalului de educație media pentru elevii de clasa a VI-a urmărește dezvoltarea a două competențe generale.

Cristina Jamscheck: Vrem ca copiii să dobândească competențe de a gestiona relația cu media și de a utiliza responsabil. A gestiona relația cu media înseamnă de a se uita ce vrea rețeaua socială de la ei, cum să interacționeze cu rețeaua socială, cum funcționează algoritmii. În momentul în care se duc pe un chatbot de inteligență artificială, cum ar fi ChatGPT, și interacționează cu el, să-i știe atât avantajele, cât și limitele și riscurile pe care le presupune. Pe de altă parte, am vrea ca elevii să înțeleagă valoarea libertății de exprimare. O a doua competență generală se referă la analiza critic-reflexivă a mesajului.

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

