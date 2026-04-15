(AUDIO) Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos găzduiește etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 06:55





Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos, județul Iași, găzduiește, în perioada 15–18 aprilie, etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere.

Evenimentul, organizat sub egida Ministerului Educației, are o tradiție de aproape patru decenii și reunește participanți din întreaga țară. Competiția oferă elevilor oportunitatea de a-și demonstra competențele academice și practice, dar și de a-și afirma autonomia și valoarea în comunitate.

Directorul instituției, Cătălin Condrea, a declarat în emisiunea Starea Educației, că evenimentul are o importanță majoră atât din punct de vedere educațional, cât și profesional și emoțional: ”Are în primul rând o importanță academică pentru a evalua competențele copiilor noștri și a vedea munca noastră la ce nivel se ridică. Este foarte important din punct de vedere profesional, dar are și o importanță, să spunem, de suflet, pentru că este un moment când specialiști din toată țara, din domeniul educației copilului cu deficiențe de vedere, se adună, au un schimb de experiență și celebrăm munca noastră.”

La concurs participă aproximativ 40 de elevi de gimnaziu și liceu, selectați pentru performanțele lor în cadrul etapelor anterioare. Organizatorii subliniază că evenimentul contribuie la promovarea incluziunii și a utilizării tehnologiilor asistive în educație.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Facebook)