Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Incident grav într-un liceu din Botoșani: O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi

(AUDIO) Incident grav într-un liceu din Botoșani: O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi

(AUDIO) Incident grav într-un liceu din Botoșani: O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 12:46

Un elev a fost rănit ușor după ce o bucată din tavanul clasei s-a prăbuşit astăzi, în timpul unei ore de curs, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Botoşani.

Incidentul a fost unul șocant, având în vedere că unitatea de învăţământ a fost recent reabilitată cu fonduri europene.

Bucăţile de plafon au căzut peste catedră şi prima bancă.

Directorul Colegiului, Cristina Chirica: Mă aflam la ședința cu directorii programată pentru ziua de astăzi și am fost anunțată că s-a întâmplat un incident în timpul pauzei la o sală de clasă, adică a căzut o bucată de tavan și a lovit un copil. Bineînțeles că am venit imediat la școală, am constatat lucrul acesta, copilul nu a pățit însă nimic; a fost la cabinetul medical, am vorbit cu doamna asistentă, am vorbit cu copilul, au venit părinții, este speriat, bineînțeles, dar să facem investigații mai amănunțite să vedem să nu existe alte probleme ulterioare. Cât privește situația din sala de clasă, copiii au fost mutați imediat de acolo, își desfășoară activitatea într-o altă sală de clasă din corpul A, acolo constructorul, momentan, încearcă să refacă tavanul.

Gina Poenaru: Spațiul a fost recent reabilitat prin PNRR, ce urmează?

Cristina Chirica: Păi nu știu, nu mă întrebați, pentru că școala nu mi-a fost mie predată, momentan Primăria răspunde de lucrare, de proiect.

 

 

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii și pentru a preveni situații similare.

(Radio Iași/Gina Poenaru/ FOTO AI)

 

Etichete:
Unirea Principatelor Române sărbătorită la Sala Mare a Teatrului Național ieșean cu două spectacole excepționale ale Naționalul din Chișinău
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 11:52

Unirea Principatelor Române sărbătorită la Sala Mare a Teatrului Național ieșean cu două spectacole excepționale ale Naționalul din Chișinău

Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, Teatrul Național din Iași are bucuria de a oferi publicului două spectacole excepționale...

Unirea Principatelor Române sărbătorită la Sala Mare a Teatrului Național ieșean cu două spectacole excepționale ale Naționalul din Chișinău
USV Iași a stabilit detaliile admiterii în anul universitar 2026-2027
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 10:53

USV Iași a stabilit detaliile admiterii în anul universitar 2026-2027

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a stabilit condițiile, criteriile și calendarul admiterii pentru...

USV Iași a stabilit detaliile admiterii în anul universitar 2026-2027
(AUDIO) Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 09:27

(AUDIO) Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu

Ministerul Educație a aprobat la sfârșitul anului trecut programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu, inclusă în...

(AUDIO) Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu
(AUDIO) Botoșani: Ministerul Culturii va organiza astăzi o dezbatere publică dedicată proiectului de Lege al managementului cultural
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 09:19

(AUDIO) Botoșani: Ministerul Culturii va organiza astăzi o dezbatere publică dedicată proiectului de Lege al managementului cultural

Ministerul Culturii va organiza astăzi o dezbatere publică dedicată proiectului de Lege al managementului cultural, un act normativ aflat în...

(AUDIO) Botoșani: Ministerul Culturii va organiza astăzi o dezbatere publică dedicată proiectului de Lege al managementului cultural
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 07:15

(AUDIO) Botoșani: Matei Vișniec, Ioan Aurel Pop și Marin Cazacu – laureații Premiilor Culturii Naționale, ediția 2026

Aseară, la Botoșani, au fost decernate Premiile Culturii Naționale, în cadrul unei Gale care a încheiat prima zi din seria Zilelor Eminescu....

(AUDIO) Botoșani: Matei Vișniec, Ioan Aurel Pop și Marin Cazacu – laureații Premiilor Culturii Naționale, ediția 2026
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 07:05

Pârtia Sulinar va fi deschisă de astăzi

Cea de-a doua părtie din partea inferioară a Masivului Postăvarul, Sulinar, va fi de astăzi deschisă pentru coborârea până în Poiana...

Pârtia Sulinar va fi deschisă de astăzi
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 22:04

(AUDIO) Iași: Copil de 4 ani găsit singur în Piața Chirilă: dosar penal pentru neglijență în serviciu

Inspectoratul Județean de Poliție Iași a deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu în cazul unui copil de 4 ani găsit singur în...

(AUDIO) Iași: Copil de 4 ani găsit singur în Piața Chirilă: dosar penal pentru neglijență în serviciu
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 18:14

(AUDIO) Primarul M. Chirica: Sistemul de termoficare al Iaşiului trece testul gerului şi funcţionează fără sincope

Sarcina termică de la Centrala Electrotermică din Iași a crescut, în aceste zile, de la 73 la 93 de gigacalorii pe oră. Primarul municipiului...

(AUDIO) Primarul M. Chirica: Sistemul de termoficare al Iaşiului trece testul gerului şi funcţionează fără sincope