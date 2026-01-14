(AUDIO) Incident grav într-un liceu din Botoșani: O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 12:46

Un elev a fost rănit ușor după ce o bucată din tavanul clasei s-a prăbuşit astăzi, în timpul unei ore de curs, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Botoşani.

Incidentul a fost unul șocant, având în vedere că unitatea de învăţământ a fost recent reabilitată cu fonduri europene.

Bucăţile de plafon au căzut peste catedră şi prima bancă.

Directorul Colegiului, Cristina Chirica: Mă aflam la ședința cu directorii programată pentru ziua de astăzi și am fost anunțată că s-a întâmplat un incident în timpul pauzei la o sală de clasă, adică a căzut o bucată de tavan și a lovit un copil. Bineînțeles că am venit imediat la școală, am constatat lucrul acesta, copilul nu a pățit însă nimic; a fost la cabinetul medical, am vorbit cu doamna asistentă, am vorbit cu copilul, au venit părinții, este speriat, bineînțeles, dar să facem investigații mai amănunțite să vedem să nu existe alte probleme ulterioare. Cât privește situația din sala de clasă, copiii au fost mutați imediat de acolo, își desfășoară activitatea într-o altă sală de clasă din corpul A, acolo constructorul, momentan, încearcă să refacă tavanul.

Gina Poenaru: Spațiul a fost recent reabilitat prin PNRR, ce urmează?

Cristina Chirica: Păi nu știu, nu mă întrebați, pentru că școala nu mi-a fost mie predată, momentan Primăria răspunde de lucrare, de proiect.

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii și pentru a preveni situații similare.

(Radio Iași/Gina Poenaru/ FOTO AI)