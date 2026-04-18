(AUDIO) Iașul ar putea interzice păcănelele: proiectul ajunge pe masa Consiliului Local

(AUDIO) Iașul ar putea interzice păcănelele: proiectul ajunge pe masa Consiliului Local

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 08:48

Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iași a fost transmis, astăzi, Secretariatului Tehnic al Consiliului Local, iniţiativa urmând să fie supusă analizei şi votului în următoarea şedinţă.

Demersul vine după ce proiectul a parcurs etapa de consultare publică, lansată pe 3 martie.

Conforma documentului, operatorii economici îşi vor putea continua activitatea doar până la data expirării licenţelor actuale. În ceea ce priveşte alte tipuri de jocuri de noroc, deci în afara celor de tip „slot-machine”, acestea vor putea funcţiona numai în baza unei autorizaţii emise de către autorităţile locale.

Primarul Mihai Chirica: ”Interzicere totală pe toată raza administrativ teritorială a municipiului Iași, a păcănelelor. Nu relocare, nu găsirea unor soluții de supraviețuire, nu au ce căuta în viața publică ieșeană. Am să propun interzicerea reclamelor pentru acest tip de joc de noroc, de tip păcănele. Restul jocurilor de noroc sunt jocuri de noroc reglementate. Erau și acestea reglementate, dar nu creează niște damage-uri atât de mari cum au creat păcănenele.”

În municipiul Iaşi funcţionează, în prezent, aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc şi 30 de agenţii de pariuri, care însumează peste 2.100 de aparate tip slot-machine, dintr-un total de 102 mii la nivel naţional.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

