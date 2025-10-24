(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan a vizitat compania Antibiotice

Punctul culminant al manifestărilor dedicate împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universităților „Alexandru Ioan Cuza” și „George Enescu” din Iași are loc, de la această oră, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”.
Președintele României, Nicușor Dan, participă, de asemenea, la ceremonia aniversară comună, însoțit de o delegație guvernamentală.
Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Liviu Maha, a declarat că instituția și-a menținut calitatea actului educațional pe parcursul acestor ani, fapt demonstrat de prezența numeroasă a persoanelor din diverse domenii de activitate.
Liviu Maha: Este un moment central, într-adevăr, pentru o serie de manifestări, pentru că întreaga jumătate a lunii, a doua jumătate a lunii octombrie, înseamnă foarte multe evenimente organizate cu ocazia acestei aniversări. 165 de ani e un număr rotund, e un prilej de bucurie, de sărbătoare, nu doar pentru ea, ci pentru întreaga comunitate. Ne bucurăm că facem acest lucru în comun cu colegii de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”, astfel, evenimentul are o dimensiune clar asociată la centrului academic ieșean. Universitatea a păstrat ștacheta sus, a păstrat o rigoare, a păstrat ceea ce și-a propus ca misiune, a construit un fundament, a ceea ce înseamnă excelență academică, în sensul cel mai larg cu putință. Ne bucură că o recunoaștere a acestei performanțe, această recunoaștere, vine și prin prezența domnului Nicușor Dan, președintele României.
Cei 165 de ani au însemnat, pentru Universitatea de Arte „George Enescu”, o dezovoltare și o adaptare continuă, a afirmat rectorul Aurelian Bălăiță, motiv pentru care instituția are, acum, un număr semnificativ de studenți.
Aurelian Bălăiță: Emoționați și deosebit de onorați pentru faptul că astăzi sărbătorim împreună cu sora cea mai mare, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”și noi, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași, vârsta de 165 de ani. Am parcurs un drum cu obstacole, dar un drum care a însemnat o dezvoltare continuă, o adaptare, o modernizare.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)