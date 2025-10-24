(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan a vizitat compania Antibiotice

Ascultă Radio România Iași Live
24 octombrie 2025

UPDATE – În această după-amiază, șeful statului a vizitat compania Antibiotice Iași.
Cu acest prilej, a subliniat importanța sprijinirii producătorilor români cu potențial de export, prin instrumente diplomatice și fonduri europene orientate strategic.
Nicușor Dan a adăugat că este nevoie de o regândire a modului în care sunt folosiți banii europeni și schemele de ajutor de stat, astfel încât intervenția Guvernului în economie să genereze cea mai mare valoare adăugată.
Nicușor Dan: E remarcabil că este o companie românească care este, pe un produs, lider mondial, în piața mondială pe multe produse. Este remarcabil că este o companie care se gândește la cercetare, știe să se dezvolte într-un context actual, știe să se uite la viitor. E remarcabil că utilizează forme de învățământ dual și în învățământ superior și în învățământ preuniversitar. Am discutat cu domnul director, în puţinele minute pe care le-am avut, două lucruri importante: cum poate să facă diplomaţia românească pentru un producător cum este Antibiotice Iaşi (…) să-l ajute să vândă mai mult pe piaţa externă, ceea ce ne dorim, ca să echilibrăm deficitul comercial. Şi cum putem să optimizăm banii europeni şi schemele de ajutor, pentru ca banii pe care îi dăm, adică intervenţia statului în economie, fie din fonduri europene, fie în bugetul propriu, să se ducă acolo unde să aducă valoarea adăugată cea mai mare.
Punctul culminant al manifestărilor dedicate împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universităților „Alexandru Ioan Cuza” și „George Enescu” din Iași are loc, de la această oră, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”.
Președintele României, Nicușor Dan, participă, de asemenea, la ceremonia aniversară comună, însoțit de o delegație guvernamentală.
Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Liviu Maha, a declarat că instituția și-a menținut calitatea actului educațional pe parcursul acestor ani, fapt demonstrat de prezența numeroasă a persoanelor din diverse domenii de activitate.
Liviu Maha: Este un moment central, într-adevăr, pentru o serie de manifestări, pentru că întreaga jumătate a lunii, a doua jumătate a lunii octombrie, înseamnă foarte multe evenimente organizate cu ocazia acestei aniversări. 165 de ani e un număr rotund, e un prilej de bucurie, de sărbătoare, nu doar pentru ea, ci pentru întreaga comunitate. Ne bucurăm că facem acest lucru în comun cu colegii de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”, astfel, evenimentul are o dimensiune clar asociată la centrului academic ieșean. Universitatea a păstrat ștacheta sus, a păstrat o rigoare, a păstrat ceea ce și-a propus ca misiune, a construit un fundament, a ceea ce înseamnă excelență academică, în sensul cel mai larg cu putință. Ne bucură că o recunoaștere a acestei performanțe, această recunoaștere, vine și prin prezența domnului Nicușor Dan, președintele României.
Cei 165 de ani au însemnat, pentru Universitatea de Arte „George Enescu”, o dezovoltare și o adaptare continuă, a afirmat rectorul Aurelian Bălăiță, motiv pentru care instituția are, acum, un număr semnificativ de studenți.
Aurelian Bălăiță: Emoționați și deosebit de onorați pentru faptul că astăzi sărbătorim împreună cu sora cea mai mare,  Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”și noi, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași, vârsta de 165 de ani. Am parcurs un drum cu obstacole, dar un drum care a însemnat o dezvoltare continuă, o adaptare, o modernizare.

