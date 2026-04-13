(AUDIO) Iași: Podul din zona Veneția va fi deschis până la 1 iulie

Publicat de Andreea Drilea, 13 aprilie 2026, 10:49 / actualizat: 13 aprilie 2026, 12:01

Podul rutier din zona Veneția va fi dat în circulație până la întâi iulie – a dat asigurări primarul Iașiului, Mihai Chirica.

Noua construcție va avea două benzi de circulație și trotuare pietonale, și va asigura legătura între cartierele Ciric și Aurel Vlaicu.

Investiția are o valoare de 18 milioane și jumătate de lei, din care aproape 6 milioane vor fi asigurate prin programul național „Anghel Saligny”.

Vechea structură era puternic erodată, iar singura soluție tehnică eficientă era construirea unui pod nou – a mai explicat Mihai Chirica: ”Pe zona Aurel Vlaicu avem două poduri, un pod rutier și un pod pietonal. Unul îl facem din fondurile atrase din programul Anghel Saligny și unul facem din fonduri private la inițiativa supermarketului din apropiere, nul este pietonal, cel de-al doilea. Podul, practic, n-a putut s-intre într-o formulă de consolidare, era și anevoioasă ca timp, dar și mai scumpă, motiv pentru care s-a recurs la varianta demolării și reconstruirii unui pod pe normativele în vigoare cu grinzi noi, totul făcut de la zero și va fi, să spunem, pus în circulație până la sfârșitul lunii iunie. Pentru că sunt termene recunoscute și de constructori, parafate prin contract și le ducem la bun sfârșit.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)