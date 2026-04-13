(AUDIO) Iași: Podul din zona Veneția va fi deschis până la 1 iulie

Publicat de Andreea Drilea, 13 aprilie 2026, 10:49 / actualizat: 13 aprilie 2026, 12:01

Podul rutier din zona Veneția va fi dat în circulație până la întâi iulie – a dat asigurări primarul Iașiului, Mihai Chirica.

Noua construcție va avea două benzi de circulație și trotuare pietonale, și va asigura legătura între cartierele Ciric și Aurel Vlaicu.

Investiția are o valoare de 18 milioane și jumătate de lei, din care aproape 6 milioane vor fi asigurate prin programul național „Anghel Saligny”.

Vechea structură era puternic erodată, iar singura soluție tehnică eficientă era construirea unui pod nou – a mai explicat Mihai Chirica: ”Pe zona Aurel Vlaicu avem două poduri, un pod rutier și un pod pietonal. Unul îl facem din fondurile atrase din programul Anghel Saligny și unul facem din fonduri private la inițiativa supermarketului din apropiere, nul este pietonal, cel de-al doilea. Podul, practic, n-a putut s-intre într-o formulă de consolidare, era și anevoioasă ca timp, dar și mai scumpă, motiv pentru care s-a recurs la varianta demolării și reconstruirii unui pod pe normativele în vigoare cu grinzi noi, totul făcut de la zero și va fi, să spunem, pus în circulație până la sfârșitul lunii iunie. Pentru că sunt termene recunoscute și de constructori, parafate prin contract și le ducem la bun sfârșit.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar
Prim plan luni, 13 aprilie 2026, 08:15

Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar

Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat pe liderul opoziţiei din Ungaria, Péter Magyar, după victoria obţinută în alegerile parlamentare....

Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar
Paste invierea Domnului biserica
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:59

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc astăzi Paştele

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc duminică Paştele. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, cu...

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc astăzi Paştele
Au început alegerile parlamentare din Ungaria
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:55

Au început alegerile parlamentare din Ungaria

În Ungaria încep alegerile parlamentare, atent urmărite atât în Europa, cât şi în alte părţi ale lumii. Principalii protagonişti sunt...

Au început alegerile parlamentare din Ungaria
Masa de Paşte din acest an costă mai mult decât cea de anul trecut
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:37

Masa de Paşte din acest an costă mai mult decât cea de anul trecut

Masa de Paşte din acest an costă sensibil mai mult decât cea de anul trecut, datele statistice arătând preţuri mai mari la mai multe categorii...

Masa de Paşte din acest an costă mai mult decât cea de anul trecut
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:01

DNSC atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză. Perioada sărbătorilor pascale...

DNSC atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 11:01

(AUDIO) Transport prelungit în Noaptea de Înviere. Nemulțumiri în rândul vatmanilor CTP Iași

Transportul public din Iași va avea program special în perioada Paștele, cu restricții pe mai multe trasee metropolitane.  Potrivit Compania de...

(AUDIO) Transport prelungit în Noaptea de Înviere. Nemulțumiri în rândul vatmanilor CTP Iași
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 10:00

(AUDIO) Iași: Program special în spitale și farmacii de Paște

În județul Iași, toate unitățile medicale de urgență funcționează în regim de permanență în perioada Sărbătorilor de Paște. De...

(AUDIO) Iași: Program special în spitale și farmacii de Paște
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 08:55

(AUDIO) Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în această seară la Iași

Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și în acest an în România, a confirmat Biroul de Presă al Mitropolia Moldovei și Bucovinei....

(AUDIO) Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în această seară la Iași