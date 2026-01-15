Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință

(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință

(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 12:02

Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli din județul Iași expiră la 16 ianuarie.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași este vorba despre 124 de directori primi și 55 de adjuncți din rețeaua de 188 de unități de învățământ de stat din județ.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a declarat, pentru postul nostru de radio, că din totalul de 124 de directori aflați în funcție, 121 vor rămâne pe aceleași poziții, prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea concursurilor sau cel târziu până la finalul anului școlar.

Doar trei directori din Iași nu vor mai ocupa funcții de conducere după această dată, a mai spus Rodica Leontieș.

Rodica Leontieș: Avem o situație la Colegiul „Ion Holban”, unde directorul prim nu și-a mai dorit continuarea pe funcția de director. Nu și-a mai dorit ca începând cu data de 17 ianuarie să ocupe această funcție din motive obiective. Iar la două unități școlare au fost unele sesizări și au fost demarate unele verificări în unitățile respective.

Andreea Daraban: Despre ce unități vorbim?

Rodica Leontieș: Noi de abia mâine mergem în unitățile respective pentru a numi noi directori, dar este vorba de școala „Titu Maiorescu” și Colegiul „Vasile Alecsandri”.

Andreea Daraban: Pe motive disciplinare nu vor mai continua aceștia activitatea?

Rodica Leontieș: Nu, măsuri administrative, nu disciplinare. Au fost consultate colectivele de profesori și au fost propuneri făcute, iar în urma acelor propuneri, în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar, s-a hotărât cine va prelua mandatul. La „Titu Maiorescu”, una din doamne director adjunct, va fi director prim, Raluca Guraliu, profesor de matematică, iar la Colegiul „Vasile Alecsandri” va fi doamna profesoar Ala Apopei, director prim.

 

Mandatele prelungite ale directorilor de școli sunt valabile până la organizarea concursului pentru aceste posturi, dar nu mai târziu de 31 august 2026.

Șefa ISJ Iași, Rodica Leontieș, a mai declarat că potrivit estimărilor, concursurile ar urma să aibă loc cel mai târziu în lunile aprilie–mai.

Rodica Leontieș: Din informațiile pe care le dețin la acest moment, știu că acest concurs pentru director va fi organizat, nu știu exact luna, dar nu mai târziu de luna mai.

Andreea Daraban: Există deja o metodologie în acest sens?

Rodica Leontieș: Se lucrează la acea metodologie, va fi vorba de pus în dezbatere și apoi încă 30 de zile până la organizarea concursului, de asta am și zis, vorbim de aprilie, respectiv mai.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO Facebook Rodica Leontieș)

Etichete:
(AUDIO) Iași: Serie de anchete, în cazul copilului care a părăsit Grădinița nr. 6 și a fost găsit în apropiere de Piața Chirilă
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 15:15

(AUDIO) Iași: Serie de anchete, în cazul copilului care a părăsit Grădinița nr. 6 și a fost găsit în apropiere de Piața Chirilă

Ancheta continuă în cazul copilului de 4 ani care a părăsit, marți, Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 din Iași și a fost găsit singur pe...

(AUDIO) Iași: Serie de anchete, în cazul copilului care a părăsit Grădinița nr. 6 și a fost găsit în apropiere de Piața Chirilă
(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:48

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale

La Iași se celebrează 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu printr-o serie de manifestări organizate de Casa de Cultură a...

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale
Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:11

Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger...

Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie
Ploaia a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:01

Ploaia a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare

Ploaia care a căzut azi-noapte a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare. Primăria locală a transmis...

Ploaia a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:00

Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev

Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev şi a fost valabilă pentru 55 de minute. Sirenele de raid aerian au fost declanşate la...

Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 10:24

(AUDIO) Protest al sindicaliștilor de la Muzeul Naţional „Moldova” Iași, de Ziua Culturii Naționale

Sindicaliştii din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă...

(AUDIO) Protest al sindicaliștilor de la Muzeul Naţional „Moldova” Iași, de Ziua Culturii Naționale
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 08:35

Vrancea: Ziua Culturii Naţionale va fi marcată la Focşani printr-un spectacol-lectură dedicat lui Eminescu

Eveniment comemorativ dedicat poetului Mihai Eminescu la 176 de ani de la naștere. Primăria Municipiului Focșani, prin Teatrul „Maior Gheorghe...

Vrancea: Ziua Culturii Naţionale va fi marcată la Focşani printr-un spectacol-lectură dedicat lui Eminescu
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 08:30

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte. Poliţiştii rutierii recomandă prudenţă atât...

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte