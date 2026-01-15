(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință

Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli din județul Iași expiră la 16 ianuarie.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași este vorba despre 124 de directori primi și 55 de adjuncți din rețeaua de 188 de unități de învățământ de stat din județ.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a declarat, pentru postul nostru de radio, că din totalul de 124 de directori aflați în funcție, 121 vor rămâne pe aceleași poziții, prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea concursurilor sau cel târziu până la finalul anului școlar.

Doar trei directori din Iași nu vor mai ocupa funcții de conducere după această dată, a mai spus Rodica Leontieș.

Rodica Leontieș: Avem o situație la Colegiul „Ion Holban”, unde directorul prim nu și-a mai dorit continuarea pe funcția de director. Nu și-a mai dorit ca începând cu data de 17 ianuarie să ocupe această funcție din motive obiective. Iar la două unități școlare au fost unele sesizări și au fost demarate unele verificări în unitățile respective.

Andreea Daraban: Despre ce unități vorbim?

Rodica Leontieș: Noi de abia mâine mergem în unitățile respective pentru a numi noi directori, dar este vorba de școala „Titu Maiorescu” și Colegiul „Vasile Alecsandri”.

Andreea Daraban: Pe motive disciplinare nu vor mai continua aceștia activitatea? Rodica Leontieș: Nu, măsuri administrative, nu disciplinare. Au fost consultate colectivele de profesori și au fost propuneri făcute, iar în urma acelor propuneri, în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar, s-a hotărât cine va prelua mandatul. La „Titu Maiorescu”, una din doamne director adjunct, va fi director prim, Raluca Guraliu, profesor de matematică, iar la Colegiul „Vasile Alecsandri” va fi doamna profesoar Ala Apopei, director prim.

Mandatele prelungite ale directorilor de școli sunt valabile până la organizarea concursului pentru aceste posturi, dar nu mai târziu de 31 august 2026.

Șefa ISJ Iași, Rodica Leontieș, a mai declarat că potrivit estimărilor, concursurile ar urma să aibă loc cel mai târziu în lunile aprilie–mai.

Rodica Leontieș: Din informațiile pe care le dețin la acest moment, știu că acest concurs pentru director va fi organizat, nu știu exact luna, dar nu mai târziu de luna mai.

Andreea Daraban: Există deja o metodologie în acest sens?

Rodica Leontieș: Se lucrează la acea metodologie, va fi vorba de pus în dezbatere și apoi încă 30 de zile până la organizarea concursului, de asta am și zis, vorbim de aprilie, respectiv mai.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO Facebook Rodica Leontieș)