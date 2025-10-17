(AUDIO) IAȘI: Începe ConnectED 3.2, un eveniment educațional interactiv dedicat profesorilor, elevilor și părinților

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 09:17

Mâine începe, la Iași, o nouă ediție a evenimentului educațional interactiv ConnectED 3.2, organizat de Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala.

Elevi, părinți și profesori sunt invitați să exploreze, alături de experți în educație și tehnologie, cum poate fi integrată inteligența artificială în școală.

Evenimentul propune un program divers, cu paneluri, ateliere și sesiuni interactive, adaptate fiecărui tip de participant.

Între momentele-cheie se numără ateliere despre meseriile viitorului pentru elevi, sesiuni dedicate părinților, dar și discuții despre comunicarea științei în era AI, după cum a declarat Anamaria Ghiban, cofondatoare a Asociației PISC – Profesorii Inovează Școala: ”Ne-am concentrat în primul rând pe formatul acesta de a aduce împreună elevi, profesori și părinți, într-o zi cu mai multe activități și, la fel ca și anul trecut, ne-am propus să lăsăm o plajă destul de mare pentru subiecte. Anul trecut a fost mult despre conectare, comunicare în educație, era și prima ediție. Anul acesta, cumva, lucrurile s-au legat de la sine și, inevitabil s-au îndreptat către inteligență artificială, către impactul tehnologiei asupra educației, către schimbările care au loc în educație și ce impact au asupra copiilor, părinților și profesorilor.”

Printre invitații speciali ai evenimentului ConnectED 3.2, se numără Ioana Avădani, președintele boardului Centrului pentru Jurnalism Independent, profesorii MERITO Doru Căstăian și Bogdan Rațiu, dar și Andreas Galanos, expert european în educație digitală.

Cristina Mocanu, președinta Asociației PISC – Profesorii Inovează Școala: ”Dorința noastră este să creștem acest eveniment, anul acesta avem și un invitat internațional. Andreas Galanos este un profesor din Grecia, care în timpul liber colaborează cu instituțiile europene în a redacta și a lucra la tot ceea ce înseamnă legislație cu privire la inteligența artificială, etică în folosirea ei în educație și așa mai departe. Și am considerat că expertiza lui e chiar necesară într-o discuție despre felul în care se schimbă educația odată cu inteligența artificială și, în egală măsură, ne bucurăm că a acceptat invitația noastră. El va avea un atelier pentru profesori care se va desfășura în limba engleză.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO afiș eveniment)