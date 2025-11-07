(AUDIO) Iași: A zecea ediție a Târgului ofertelor de practică, voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale

Astăzi a avut loc, în Sala Pașilor Pierduți de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cea de-a zecea ediție a Târgului ofertelor de practică, voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale.

Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice.

Târgul a reunit 14 parteneri – organizații non-guvernamentale și instituții publice – oferind studenților ocazia de a cunoaște direct domeniul în care se vor forma ca viitori asistenți sociali. Scopul principal este acela de a facilita legătura dintre mediul academic și cel profesional, prin stagii de practică și programe de voluntariat, a declarat decanul Facultății Filosofie și Științe Social-Politice, Romeo Asiminei:

Ofertele de voluntariat prezentate sunt deschise nu doar studenților de la Asistență Socială, ci și celor din alte specializări interesați să se implice în activități cu impact social.

Beatrice Darie, director de programe al Fundației Bethany din Iași, una dintre organizațiile participante la târg, a declarat că organizația este interesată de tineri care să fie implicați si dornici să învețe:

Studenții care au venit, astăzi, la Târgul ofertelor de practică, voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale spun că a face voluntariat reprezintă o oportunitate și o șansă pentru a găsi mai ușor un loc de muncă:

