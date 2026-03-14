(AUDIO) Facultatea de Informatică din Iași vine în sprijinul elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenele decisive ale acestui an

Prima pagină » Știri » Regional »

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 08:17 / actualizat: 14 martie 2026, 9:27

Facultatea de Informatică reia seria lecțiilor gratuite pentru Bacalaureat și admitere, adaptate noilor cerințe din domeniu.

Orele de pregătire vor avea loc sâmbata, începând cu 21 martie, și se vor desfășura exclusiv online, pentru a permite accesul candidaților din întreaga țară.

Programul include sesiuni dedicate atât Matematicii, cât și Informaticii.

Prodecanul facultății, profesor doctor Alexandru Moruz, a confirmat că instituția își menține standardele de modernizare: pe lângă secția cu predare integrală în limba engleză, viitorii studenți se pot înscrie în această vară și la specializarea de Inteligență Artificială.

Alexandru Moruz: Pe data de 21 martie vom începe cu pregătirea pentru informatică, urmând ca, pe data de 28 martie, să înceapă prima sesiune la matematică, și apoi alternativ, în câte o săptămână matematică sau informatică, cu o pauză de o săptămână pentru sărbătorile de Paște. Specializarea de informatică în limba engleză există la Facultatea de Informatică de peste 10 ani și am avut multiple promoții care au finalizat aceste studii. La nivelul materiei este aceeași materie, doar că studiile se desfășoară în limba engleză, ceea ce întotdeauna va fi un avantaj la angajare, spre exemplu, pentru că multe dintre firmele de IT din Iași sau din România sunt interesate și de buni vorbitori de limba engleză. Ce avem nou de anul trecut este secția de inteligență artificială la studii de licență. Anul acesta va fi al doilea an când organizăm studii de inteligență artificială, un domeniu care sunt sigur că știți că e foarte important pentru societatea curentă.

Pregătirile culminează cu testul premergător admiterii, un exercițiu esențial pentru cei care vizează o carieră în IT la universitatea ieșeană, a mai spus prodecanul facultății de Informatică, Alexandru Moruz.

Alexandru Moruz: Începând din acest an, am primit chiar zilele acestea aprobarea pentru a organiza din nou concursul elevilor de liceu, ceea ce va permite elevilor care nu sunt în clasa a XII-a, care nu dau admitere, să dea și ei același concurs de admitere ca și candidații care vor participa la admitere în anul acesta, urmând ca, la următoarea admitere la care vor participa, să poată folosi această notă sau nota de la testul de la admitere, cea mai mare dintre cele două; practic, vor avea o șansă în plus la testul de admitere.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

