(AUDIO) Elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă pe 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Parascheva

Publicat de andreeadaraban, 8 octombrie 2025, 16:44

Elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă pe 14 octombrie, atunci când se sărbătorește Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, a declarat, pentru postul nostru de radio, că este o prevedere a Contractului colectiv de muncă, iar orele nu se recuperează: ”Ziua de 14 octombrie este una dintre zilele nelucrătoare pentru profesorii din învățământul preuniversitar din județul Iași. Motivul este această sărbătoare de la Iași, a Sfintei Cuvioase Parascheva. Este o zi negociată astfel de către sindicate, prin contractul colectiv de muncă și nu presupune recuperare. E vorba despre întregul județ pentru că s-a considerat că amploarea acestei sărbători este atât de mare și că, într-adevăr, toată lumea participă, prin urmare, nu este doar pentru municipiul Iași, ci pentru întregul județ.”

Reamintim că elevii vor mai avea liber la sfârșitul lunii, cînd este prima vacanță din acest an școlar, respectiv în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cursurile vor fi reluate pe 3 noiembrie, odată cu modulul 2, ce se va încheia pe 19 decembrie. (Andreea Daraban/FOTO Radio Iasi)