Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă pe 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Parascheva

(AUDIO) Elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă pe 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Parascheva

(AUDIO) Elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă pe 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Parascheva

Publicat de andreeadaraban, 8 octombrie 2025, 16:44

Elevii și profesorii din județul Iași au zi liberă pe 14 octombrie, atunci când se sărbătorește Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, a declarat, pentru postul nostru de radio, că este o prevedere a Contractului colectiv de muncă, iar orele nu se recuperează: ”Ziua de 14 octombrie este una dintre zilele nelucrătoare pentru profesorii din învățământul preuniversitar din județul Iași. Motivul este această sărbătoare de la Iași, a Sfintei Cuvioase Parascheva. Este o zi negociată astfel de către sindicate, prin contractul colectiv de muncă și nu presupune recuperare. E vorba despre întregul județ pentru că s-a considerat că amploarea acestei sărbători este atât de mare și că, într-adevăr, toată lumea participă, prin urmare, nu este doar pentru municipiul Iași, ci pentru întregul județ.”

 

Reamintim că elevii vor mai avea liber la sfârșitul lunii, cînd este prima vacanță din acest an școlar, respectiv în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cursurile vor fi reluate pe 3 noiembrie, odată cu modulul 2, ce se va încheia pe 19 decembrie. (Andreea Daraban/FOTO Radio Iasi)

Etichete:
Final de festival la „Luceafărul”: teatru, carte și povești din culisele celor 18 ediții FITPTI
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 10:37

Final de festival la „Luceafărul”: teatru, carte și povești din culisele celor 18 ediții FITPTI

Astăzi se încheie cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. O zi plină de spectacole, dedicate...

Final de festival la „Luceafărul”: teatru, carte și povești din culisele celor 18 ediții FITPTI
Pompierii militari ieșeni au acționat pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de manifestările meteorologice actuale
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 10:26

Pompierii militari ieșeni au acționat pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de manifestările meteorologice actuale

În cursul acestei dimineți, pompierii militari ieșeni au acționat pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de...

Pompierii militari ieșeni au acționat pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de manifestările meteorologice actuale
Vrancea: Trafic blocat pe DN 23 Răstoaca din cauza unui arbore care a căzut peste un autoturism
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 10:20

Vrancea: Trafic blocat pe DN 23 Răstoaca din cauza unui arbore care a căzut peste un autoturism

Astăzi, 8 octombrie a.c., în jurul orei 9.20, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, pe DN 23, în zona Răstoaca (Popas...

Vrancea: Trafic blocat pe DN 23 Răstoaca din cauza unui arbore care a căzut peste un autoturism
Pompierii gălățeni au intervenit la mai multe situații de urgență provocate de vântul și ploile puternice
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 10:16

Pompierii gălățeni au intervenit la mai multe situații de urgență provocate de vântul și ploile puternice

Intervenții ale pompierilor gălățeni în urma fenomenelor meteo din noaptea trecută În urma manifestării fenomenelor meteo deosebite din...

Pompierii gălățeni au intervenit la mai multe situații de urgență provocate de vântul și ploile puternice
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 08:15

Iași: Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din Catedrala Mitropolitană și depuse spre închinare în baldachinul special amenajat

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase în această dimineață din Catedrala Mitropolitană și așezate spre închinare, în...

Iași: Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din Catedrala Mitropolitană și depuse spre închinare în baldachinul special amenajat
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 07:45

Începe turneul internațional Amma Iași Padel Open

În perioada 10-12 octombrie, baza sportivă FZN ARENA se pregătește să găzduiască peste 100 de meciuri în cele trei zile ale turneului...

Începe turneul internațional Amma Iași Padel Open
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 07:25

Iași: Simpozionul internațional anual al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”

În cadrul „Zilelor Academice Ieșene”, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română-Filiala Iaşi, în...

Iași: Simpozionul internațional anual al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”
Regional miercuri, 8 octombrie 2025, 07:15

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din cadrul FESTIVALULUI MUZICII ROMÂNEȘTI – Ediția a XXVII-a

În perioada 13–17 octombrie 2025, Iașul găzduiește cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești. Având ca organizator principal...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din cadrul FESTIVALULUI MUZICII ROMÂNEȘTI – Ediția a XXVII-a