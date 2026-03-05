(AUDIO) Elevii din județele Moldovei, blocați în Orientul Mijlociu, ar urma să se întoarcă astăzi în țară

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 11:36

Elevii din județele Moldovei, blocați în Orientul Mijlociu, ar urma să se întoarcă astăzi în țară – au confirmat, în această dimineață, autoritățile locale din Vrancea.

Într-o declarație pentru postul nostru de radio, primarul localității Soveja, Ionuț Filimon, a precizat că mai multe autocare vor prelua grupurile de copii de la unitățile de cazare și se vor deplasa către Aeroportul din Oman, de unde ar urma să fie transportați la București: ”Acest transport aerian a fost susținut de către cei de la MAE, din câte am înțeles și din informațiile pe care le am, acel grup se va adresa cu preponderință copiilor care nu sunt doar din Vrancea sunt și din Suceava și din alte județe.”

În urma izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, au cerut asistență consulară pentru repatriere 127 de elevi și 52 profesori din județele Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț.

