(AUDIO) Elevă din Suceava, calificată la Campionatul Mondial al tăietorilor de lemne din Slovenia (12–15 martie 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 19:05

O elevă din județul Suceava va reprezenta România la Campionatul Mondial al tăietorilor de lemne, competiție care va avea loc în Slovenia, în perioada 12–15 martie 2026.

Este vorba despre Mihaela Boca, elevă în clasa a XII-a A la Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc.

Directorul instituției, Alina Cuciureanu, a declarat în emisiunea Starea Educației,  că probele sunt similare celor de la Campionatul European, unde elevii din Câmpulung Moldovenesc se află constant pe podium.

Alina Cuciureanu:  Sunt exact probele pe care le-am avut la Campionatul European, campionat la care noi suntem pe podium de foarte mulți ani. Probele sunt: tăierea de precizie, tăierea combinată, cepuirea, cum spunem noi și doborârea arborilor și vreau să vă spun că Mihaela va fi cea mai tânără participantă din tot campionatul.

La concurs sunt așteptate peste 20 de echipe din întreaga lume, reunind cei mai buni tăietori de lemne la nivel internațional.

Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc  este deja un nume cunoscut pe plan european, cu medalii de aur, argint și bronz obținute la competiții internaționale.

De altfel, în 2024, la Campionatul European al Tinerilor Silvicultori, care a avut loc la Câmpulung Moldovenesc, echipa de fete a Colegiului Silvic ”Bucovina a câștigat trofeul competiției, a mai spus Alina Cuciureanu.

 

Alina Cuciureanu:  Această provocare și cu acest campionat, pentru că în foarte mulți ani, colegii mei care se ocupă de antrenarea loturilor de drujbit, n-au vrut lot de fete. Eu am vrut neapărat lot de fete. Și vreau să vă spun că am organizat acest campionat al cărui trofeu l-am și câștigat în 2024. Este o maximă onoare pentru noi.

 

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO Facebook Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc)

