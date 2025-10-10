Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 11:33


UPDATE ora 12:00 – La Iași, peste 50 de mii de pelerini s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

În prezent, la rândul format pe străzile din jurul Catedralei Mitropolitane aşteaptă aproximativ 6.000 de oameni.

La ieșirea din curtea lăcașului de cult a fost instalat un cort destinat pelerinilor, unde aceștia pot servi un ceai cald, dar și o gustare.

Peste o mie de voluntari participă la acțiune, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei.

Aproximativ 40.000 de pelerini au trecut până acum pe la racla depusă în curtea Catedralei Mitropolitane, iar la rândul format pe străzile din jurul lăcașului de cult aşteaptă 3.000 de oameni.

Pe tot parcursul nopţii oamenii au stat la rând, ei primind ceai cald din partea voluntarilor.

De altfel, la ieșirea din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași a fost instalat un cort destinat pelerinilor și, unde aceștia, pot servi un ceai cald dar și o gustare.

La acțiune partipă peste o mie de voluntari, a precizat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei:

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

