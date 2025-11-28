(AUDIO) Consiliul Local Suceava aprobă un împrumut de 30 de milioane de lei pentru asigurarea termoficării

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 12:20

Adriana Dascălu relatează: Consiliul Local Suceava a votat în unanimitate contractarea unui împrumut de 30 de milioane de lei de la Trezoreria Statului, bani proveniți din venituri din privatizare. Suma este destinată acoperirii cheltuielilor pentru producerea, transportul și distribuția agentului termic în sezonul rece 2025–2026, dar și plății facturilor restante ale serviciului public de termoficare. Împrumutul are o maturitate de 5 ani, dintre care 12 luni perioadă de grație. Măsura este justificată, spune primarul Sucevei, Vasile Râmbu, prin absența oricărui sprijin guvernamental pentru subvenții în acest an. În municipiul, aproximativ 11.000 de apartamente sunt racordate la sistemul centralizat, iar de subvenții beneficiază în total circa 25.000 de persoane.

(Radio Iași/ Adriana Dascălu/ FOTO radioiasi.ro)