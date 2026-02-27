(AUDIO) Au început lucrările pentru Spitalul Regional de Urgență din Iași

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 12:42

Au început lucrările pentru Spitalul Regional de Urgență din Iași.

Consilierul primarului Municipiului Iași, Petru Movilă, a precizat că în aceste zile sunt transportate ultimele cantități de pământ rămase pe amplasament în urma efectuării descărcării arheologice.

Acesta a mai menționat ca valoarea investiției depășește jumătate de miliard de euro: ”Peste 600 de milioane de euro, aceasta este valoarea Spitalului Regional de Urgență Iași în integralitatea lui: construcție, dotări, echipamente și tot ce trebuie astfel încât spitalul să poată fi dat în funcțiune.”

Proiectul cuprinde două etape, respetiv cea a construirii imobilului, iar cea de a doua constă în achiziția de aparatură medicală necesară.

La final, Spitalul va avea peste 800 de paturi din toate specializările medicale, iar finalizarea construcției va fi definitivată până în 2029.

