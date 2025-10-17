(AUDIO) Astăzi și mâine, la Palas Mall Iași se desfășoară Târgul de Cariere

La Palas Mall Iași se desfășoară Târgul de Cariere.

Sunt prezenți angajatori din domenii diverse, după cum a declarat reprezentanta evenimentului, Maria Petruța: Târgul de Cariere a revenit la Iași cu o nouă ediție și angajatori din diverse domenii de activitate care oferă peste 1.000 de locuri de muncă. La această ediție avem angajatori din domenii diverse, precum automotiv, producție, IT, marketing, comunicare, retail, energie, deci o mare varietate de domenii din care candidații pot să-și găsească job-ul potrivit.

Reporter: Față de edițiile precedente am observat că au venit și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, dar și delegați din partea universităților ieșene.

Maria Petruța: Da, pe lângă companii avem și instituții de stat care sunt prezente la această ediție și au ales să vină la acest eveniment pentru a promova cultura organizațiilor din care fac parte și pentru a recruta în viitor persoane cu profil potrivit.

Evenimentul oferă participanților șansa de a interacționa direct cu angajatorii, de a primi răspunsuri la întrebări legate de procesul de recrutare și de a-și depune, pe loc, candidatura pentru joburi, stagii sau internship-uri.

