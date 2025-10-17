Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Astăzi și mâine, la Palas Mall Iași se desfășoară Târgul de Cariere

(AUDIO) Astăzi și mâine, la Palas Mall Iași se desfășoară Târgul de Cariere

(AUDIO) Astăzi și mâine, la Palas Mall Iași se desfășoară Târgul de Cariere

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 17:04


La Palas Mall Iași se desfășoară Târgul de Cariere.

Sunt prezenți angajatori din domenii diverse, după cum a declarat reprezentanta evenimentului, Maria Petruța:  Târgul de Cariere a revenit la Iași cu o nouă ediție și angajatori din diverse domenii de activitate care oferă peste 1.000 de locuri de muncă. La această ediție avem angajatori din domenii diverse, precum automotiv, producție, IT, marketing, comunicare, retail, energie, deci o mare varietate de domenii din care candidații pot să-și găsească job-ul potrivit.

Reporter: Față de edițiile precedente am observat că au venit și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, dar și delegați din partea universităților ieșene.

 Maria Petruța: Da, pe lângă companii avem și instituții de stat care sunt prezente la această ediție și au ales să vină la acest eveniment pentru a promova cultura organizațiilor din care fac parte și pentru a recruta în viitor persoane cu profil potrivit.

Evenimentul oferă participanților șansa de a interacționa direct cu angajatorii, de a primi răspunsuri la întrebări legate de procesul de recrutare și de a-și depune, pe loc, candidatura pentru joburi, stagii sau internship-uri.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 18:53

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii...

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani
Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu explozia din Cartierul Rahova
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 17:21

Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu explozia din Cartierul Rahova

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a...

Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu explozia din Cartierul Rahova
(AIUDIO) Împrumut de 130 de milioane de lei, aprobat de Consiliul Local Iași pentru asigurarea căldurii la iarnă
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 17:10

(AIUDIO) Împrumut de 130 de milioane de lei, aprobat de Consiliul Local Iași pentru asigurarea căldurii la iarnă

Consilierii locali de Iași au aprobat astăzi în ședință extraordinară contractarea unui împrumut în valoare de 130 de milioane de lei...

(AIUDIO) Împrumut de 130 de milioane de lei, aprobat de Consiliul Local Iași pentru asigurarea căldurii la iarnă
Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 16:25

Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova

Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite – este bilanţul exploziei produse în această dimineaţă într-un bloc de locuinţe din...

Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 16:23

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie

Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă şedinţă săptămâna...

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 15:12

(VIDEO) Explozie devastatoare la un bloc din Capitală: bilanțul victimelor crește

UPDATE ora 12:30 – Creşte bilanţul persoanelor decedate şi al celor rănite în urma exploziei puternice care a avut loc la un bloc de 8...

(VIDEO) Explozie devastatoare la un bloc din Capitală: bilanțul victimelor crește
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 15:00

Vaslui: Caz de rabie la o bovină dintr-o exploataţie din comuna Voineşti

Autorităţile au convocat, vineri, şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) pentru stabilirea unor măsuri după confirmarea unui caz...

Vaslui: Caz de rabie la o bovină dintr-o exploataţie din comuna Voineşti
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 13:42

Alexandru Rafila: Cred că spitalul regional de la Iaşi va fi finalizat în 2030

Preşedintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, Alexandru Rafila, a estimat, vineri, că spitalul regional de urgenţă Iaşi va fi...

Alexandru Rafila: Cred că spitalul regional de la Iaşi va fi finalizat în 2030