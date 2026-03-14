(AUDIO) Ajutoarele românești ale României pentru combaterea poluării de pe Nistru au ajuns în Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 13:00

Ajutoarele românești pentru combaterea poluării de pe Nistru au ajuns astăzi în Republica Moldova.

Este vorba despre al doilea transport de materiale speciale, trimis după ce un atac rusesc asupra unei hidrocentrale ucrainene din regiunea Cernăuţi a provocat scurgerea a peste o tonă și jumătate de produse petroliere în râu.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a solicitat ieri activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

Noul transport, care include echipamente de intervenție și materiale absorbante, a fost pus la dispoziţie de Administraţia Naţională Apele Române, iar ISU Iaşi a trimis angajaţi pentru coordonarea misiunii.

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că decizia IGSU a fost esențială pentru suplimentarea resurselor necesare limitării dezastrului ecologic.

Diana Buzoianu: Avem deja 9 colegi experți care ajută pe teren. Le mulțumim reprezentanților administrației bazinale și ANAR, și reprezentanților ISU, care au ajutat cu transportarea tuturor acestor materiale. A fost dată și o decizie a Consiliului Național pentru Situații de Urgență pentru a putea să mobilizăm cât mai multe materiale, care să ajute la lucrările care au loc în aceste zile, și vom continua ajutorul, suportul, sprijinul pe care îl oferim, evident, și cu oameni, și cu resurse materiale. : Avem deja 9 colegi experți care ajută pe teren. Le mulțumim reprezentanților administrației bazinale și ANAR, și reprezentanților ISU, care au ajutat cu transportarea tuturor acestor materiale. A fost dată și o decizie a Consiliului Național pentru Situații de Urgență pentru a putea să mobilizăm cât mai multe materiale, care să ajute la lucrările care au loc în aceste zile, și vom continua ajutorul, suportul, sprijinul pe care îl oferim, evident, și cu oameni, și cu resurse materiale.

Ministrul mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a anunțat că, deși situația se ameliorează, în nordul Republicii Moldova rămâne în vigoare Codul Galben.

Potrivit autorităților, apa din Nistru poate fi consumată acum în anumiți parametri, însă monitorizarea rămâne strictă, după ce furnizarea apei potabile fusese anterior sistată în mai multe localități, inclusiv în municipiul Bălți, a precizat Gheorghe Hajder.

Gheorghe Hajder: În ultimele două zile am instalat filtre de protecție, astfel încât impactul asupra populației, care se aprovizionează direct din Nistru, să fie cât mai mic, și în această oră se muncește, astfel încât să avem mai multe filtre de protecție și să diminuăm această poluare. Dar situația este gestionabilă în acest moment și este sub control. În zilele trecute s-a diminuat aprovizionarea cu apă parțial pentru localitățile din nordul țării, dar, în aceste momente, studiile și laboratorul de referință arată că apa este în parametri și poate fi consumată. Restricțiile și recomandările Ministerului Mediului, care au fost vociferate acum două zile, încă sunt în vigoare; îndată ce parametrii vor fi îmbunătățiți, cu siguranță vor veni cu alte recomandări. Restricțiile și recomandările Ministerului Mediului, care au fost vociferate acum două zile, încă sunt în vigoare; îndată ce parametrii vor fi îmbunătățiți, cu siguranță vor veni cu alte recomandări.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Facebook Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, România)