(AIUDIO) Împrumut de 130 de milioane de lei, aprobat de Consiliul Local Iași pentru asigurarea căldurii la iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 17:10

Consilierii locali de Iași au aprobat astăzi în ședință extraordinară contractarea unui împrumut în valoare de 130 de milioane de lei necesari achitării gazului metan folosit de CET 1 Iași în următorul sezon rece.

Este pentru al treilea an consecutiv când Primăria Iași recurge la un împrumut bancar pentru finanțarea producerii agentului temric în perioada iernii.

Edilul Mihai Chirica a declarat că în momentul de față aproape 50 la sută din energia termică livrată în municipiul Iași este suportată financiar de primărie.

În prezent, mai sunt racordate la sistemul centralizat școli, spitale, grădinițe, universități, precum și 23 de mii de aprtamente care reprezintă aproximativ 25 la sută din numărul total al locuințelor, a declarat primarul municipiului.

Mihai Chirica: Împrumutul pe care dorim să-l facem în perioada imediat următoare, ca și în anii precedenți, e necesar pentru a susține aprovizionarea cu combustibil pe perioada de timp friguros, între noiembrie și 1 aprilie 2026, se face pe baza unei ordonanțe de urgență, care permite unor autorități locale, printre care și Iașul, să facă acest împrumut, are o valoare de 130 de milioane de lei, pe o sarcină termică de aproximativ 200.000 de gigacalorii pe sezon vândută și care, sigur, va trebui să o recuperăm parte din ea și din plata tarifului de încălzire pe care trebuie să-l plătească cel care consumă. Pe lângă asta se adaugă și subvenția pe care o susține primăria, care este cam de două ori mai mare decât plătește populația în momentul de față.

Mihai Chirica a mai precizat că, momentan, nu vor fi modificări în ceea ce privește tariful de furnizare a gigacaloriei.

Mihai Chirica: Este prognozată și o creștere, dar destul de redusă, care vizează mai mult inflația, circa 10%, dar o să o facem în perioada imediat următoare, după luna octombrie. Pe de altă parte, o să fie împărțită această creștere cu un efort suplimentar din partea primăriei, care va majora cu o sumă echivalentă și subvenția, și sigur, mai sunt și vești bune, că mai apar și reduceri de tarife pentru furnizarea din transport, ceea ce ne creează premisele că sistemul începe să devină din ce în ce mai eficient.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)