Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 11:47

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie.

Se spune că în momentul în care reușești să râzi de lucrul care te sperie cel mai tare, acel lucru își pierde puterea asupra ta. Duminică, 29 martie, de la ora 19:30, scena Casei de Cultură a Studenților din Iași devine spațiul unei întâlniri remarcabile: „Doamnele de la Radio”, spectacolul care transformă una dintre cele mai mari temeri umane într-o explozie de umor și solidaritate.

Recent desemnat „Cel mai bun spectacol din teatrul independent” la Gala Premiilor Revistei Rinocerul, acest proiect al Teatrului Avangardia aduce în fața publicului ieșean un fenomen care a cucerit deja scenele din Barcelona și București. Textul semnat de autoarea spaniolă Cristina Clemente este inspirat din povești de viață autentice, reușind ceva ce pare imposibil la prima vedere: să te facă să râzi în hohote în fața unei situații limită.

Trei femei și o forță colectivă care cucerește sala

Sub regia lui Ricard Reguant, spectacolul prinde viață prin interpretările vibrante ale actrițelor Cătălina Grama (Jojo), Ioana Mărcoiu și Gabriela Porumbacu. Ele construiesc un univers de supraviețuire și umor negru, calibrat între tăceri grăitoare și replici pline de spirit.

DOAMNELE DE LA RADIO nu este o piesă despre boală, deși subiectul central este lupta cu cancerul de sân.  Este, de fapt, un omagiu adus solidarității, feminității și puterii de a găsi lumină și atunci când ești în mijlocul uraganului.

O misiune personală cu impact real

Pentru Mihaela Stanca, producătorul general al Teatrului Avangardia și traducătoarea piesei, acest spectacol este un memento vital:

Pentru mine, «Doamnele de la Radio» este mai mult decât un spectacol – este o misiune asumată. Trecând personal prin experiența cancerului de sân, am ales acest text tocmai pentru că merge dincolo de diagnostic: vorbește despre viață, despre identitate, despre feminitate și despre cum râsul și solidaritatea pot deveni un refugiu.

Cred că spectacolul are un impact real nu doar pentru femei, ci și pentru partenerii lor, pentru familie și prieteni – care vor înțelege mai bine ce se întâmplă dincolo de zâmbetul forțat sau tăcerea apăsătoare.

În București, primirea a fost fantastică: avem feedback de la femei care au mers la control sau la mamografie pentru prima dată după ce au văzut piesa. Iar pacientele diagnosticate ne-au spus că s-au simțit, în sfârșit, înțelese, că au plecat din sală mai încrezătoare și o poftă de viață regăsită.

Prin curajul de a nu întoarce privirea, de a sparge tăcerea, putem schimba destine.

„Nu este un spectacol ușor, este un spectacol necesar”

Departe de a fi o dramă lacrimogenă, spectacolul este o „terapie de șoc prin râs”. Este o oglindă în care publicul din Iași este invitat să privească fără frică, lăsându-se purtat de o energie care face întreaga sală să respire la unison.

DOAMNELE DE LA RADIO demitizează frica și oferă, în schimb, forță, transformând un subiect de care fugim cu toții într-o experiență eliberatoare.

Detalii Eveniment:

  • Data: 29 Martie 2026, ora 19:30
  • Locația: Casa de Cultură a Studenților, Iași
  • Bilete: www.TeatrulAvangardia.ro/Doamnele-Iasi

(Radio Iași/teatrulavangardia.ro)

