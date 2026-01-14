Ziua Culturii Naționale: Programul manifestărilor de la Botoșani-Ipotești

Poetul Național va fi omagiat, pe 15 ianuarie, la Botoșani și Ipotești, unde vor avea loc mai multe evenimente culturale și religioase, organizate de Consiliul Județean, prin Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, Primăria Municipiului Botoșani și Consiliul Local Botoșani, în parteneriat cu Fundația Culturală „Hyperion-Caiete Botoșănene” și Uniunea Scriitorilor din România.

De la ora 09:30, va avea loc ședința festivă a Consiliului Local, unde va fi votată prima hotârăre din acest an, prin care se acordă titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Botoșani poetului laureat al Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu – Opera Omnia.

La Biserica Familiei Eminovici din Ipotești, dar și la Biserica Uspenia din Centrul Istoric, în care a fost botezat poetul național va fi oficiat Te Deum, la orele 10 și 10.30, urmat de depuneri de jerbe de flori la statuile poetului Mihai Eminescu.

De la ora 11, continuă seria întâlnirilor “Poeți în Dialog”, la Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Colegiul Economic „Octav Onicescu” și Colegiul Național „A.T. Laurian” . Întâlnirile cu elevii continuă la Școala Gimnazială nr. 7, unde membrii Cercului de lectură „Unde fugim de acasă?” vor avea dialoguri cu scriitoarea Adina Rosetti și cu Doina Ruști, iar la Școala Gimnaziala Nr. 1 Blândești, se vor desfășura Atelierele de poezie „Sburătorul” organizate în colaborare cu Institutul Bucovina.

Cei interesați vor putea vizita, începând cu ora 14.00, atelierele creatorilor: Victor Teișanu – în Darabani, Stelorian Moroșanu – în Dorohoi și Dan Sociu –în Botoșani.

Participanții la Zilele Eminescu vor urma un tur ghidat pe Traseul turistic Botoșani – Ipotești.

De la ora 16, „Rapsozii Botoșanilor” vor suține un recital de Melodii pe versuri de Eminescu – în Amfiteatrul „Laurențiu Ulici”, Memorialul Ipotești, iar la Teatrul „Vasilache” Botoșani, la aceeași oră, se va desfășura ediția a III-a Concursului de recitare ,„Dor de Eminescu”, elevilor din județul Botoșani, organizat de Centrul de Creație. În paralel, la „Teatrul „Mihai Eminescu” vor avea loc Atelierele „Povești din Ipotești” , iar de la ora 17.00, la Cinematograful „Unirea” va fi proiectat filmul „Fără ieșire. Aici viața se bea” (documentar despre poetul Ioan Es. Pop, producător: Casa de Pariuri Literare).

Cel mai important eveniment al zilei este Gala de decernare a Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera OMNIA pentru anul 2025, organizată de Primăria Municipiului Botoșani și Consiliul Local Botoșani, în parteneriat cu Fundația Culturală „Hyperion-Caiete Botoșănene” și Uniunea Scriitorilor din România.

Evenimentul se va desfășura de la ora 17:00, în sala de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu” .

Pentru această ediție, a XXXV-a, au fost nominalizați șapte poeți: NICHITA DANILOV, MARIAN DRĂGHICI, ARCADIE SUCEVEANU, DOINA URICARIU, MATEI VIȘNIEC, CĂLIN VLASIE și GEORGE VULTURESCU.

Nominalizările au fost efectuate în urma unui sondaj din perioada septembrie – noiembrie 2025, de către Fundația Culturală „Hyperion-Caiete Botoșănene”, pe un eșantion de 100 de actanți, dintr-un număr de 30 de poeți propuși.

Seara se va încheia cu un recital Adrian Naidin.

(Radio Iași/Gina Poenaru)