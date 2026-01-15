Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 11:11

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei. Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci, iar în nordul și estul regiunii local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în toată regiunea.

Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în cea mai mare parte a Moldovei, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nord gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade.

În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) și vineri (16 ianuarie), local vor fi precipitații mixte, favorizând pe alocuri depuneri de polei. Vântul va avea intensificări temporare în sud, cu viteze în general de 40…50 km/h.



ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 15 ianuarie, ora 20:00 – 16 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și local ger

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și Suceava

În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute și local ger, îndeosebi în cursul nopții când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 și -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de vineri.