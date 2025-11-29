Vrancea: O persoană a decedat în urma unui incendiu ce i-a cuprins locuinţa, la Andreiaşu de Jos

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 09:15 / actualizat: 29 noiembrie 2025, 10:17

Un bărbat de 48 de ani a decedat, sâmbătă dimineaţă, în urma unui incendiu care i-a cuprins casa, aflată în comuna Andreiaşu de Jos, sat Răchitaşu, informează ISU Vrancea.

La faţa locului au intervenit două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentul de Pompieri Focşani.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la o casă şi la anexele acesteia, pe aproximativ 200 de metri pătraţi.

Până la sosirea pompierilor, bărbatul de 48 de ani, a fost scos inconştientă din locuinţă. Echipajele de intervenţie au efectuat manevre de resuscitare dar echipajul SAJ a declarat decesul, precizează ISU Vrancea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)