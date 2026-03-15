Vaslui: Explozie urmată de un incendiu într-un apartament din municipiul Bârlad

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 martie 2026, 07:49

Un incendiu provocat de explozia unei butelii s-a produs, sâmbătă seara, într-un apartament aflat la etajul întâi al unui bloc din municipiul Bârlad, la locul producerii evenimentului intervenind reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, o persoană a suferit arsuri şi alta a făcut un atac de panică, ambele fiind transportate la Spitalul Municipal de Urgenţă ‘Elena Beldiman’ Bârlad, iar un căţel a fost rănit.

‘În această seară, a fost sesizat prin apel 112 faptul că pe Str. Alexandru Vlahuţă, din municipiul Bârlad, o butelie a explodat într-unul dintre apartamentele unui bloc. În urma exploziei au fost două victime, una care a suferit arsuri pe 10% din suprafaţa corporală şi alta, imobilizată într-un scaun, care a făcut un atac de panică. Persoanele au fost transportate la Spitalul ‘Elena Beldiman’. Incendiul a fost lichidat, însă fumul a cuprins toate palierele blocului şi se intervine pentru a se verifica dacă mai există şi alte persoane în apartamentele vecine. Un căţel care era chiar lângă butelie când s-a produs explozia a fost rănit, pompierii intervenind pentru a-i salva viaţa’, a declarat prefectul Eduard Popica.

La faţa locului a fost solicitată şi o echipă a DSVSA pentru a se îngriji de animal. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)