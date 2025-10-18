Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul copiilor găsiţi înecaţi în comuna Vinderei

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 11:31

UPDATE – Medicii au stabilit, în urma efectuării necropsiei, cauzele deceselor în cazul celor doi copii de 4, respectiv 8 ani, găsiţi fără semne vitale într-o baltă din localitatea Docăneasa, comuna Vinderei.

‘Se pare că, din rezultatul autopsiei celor doi copii decedaţi astă noapte, băieţelul în vârstă de 4 ani ar fi decedat în urma unui şoc hipotermic, iar fetiţa în vârstă de 8 ani s-a înecat’, a declarat, sâmbătă, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica. Agerpres

UPDATE – Poliţiştii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penală în cazul a doi copii găsiţi înecaţi, vineri seara, într-o baltă din localitatea Docăneasa, comuna Vinderei.

Vineri, la faţa locului, s-au deplasat poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Bârlad, două ambulanţe SAJ Bârlad şi un echipaj al ISU Vaslui.

”S-au început manevrele de resuscitare pentru ambii minori, din păcate, în ciuda eforturilor susţinute, aceştia au fost declaraţi decedaţi. Trupurile minorilor au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Vaslui, pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii bârlădeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă’, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

Doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Ungureanu, cei doi copii dispăruseră de la ora 18:30 şi au fost găsiţi fără semne vitale de către localnici.

‘Doi copii au fost găsiţi înecaţi, fără semne vitale, într-o baltă. Este vorba de un băiat de 4 ani şi o fetiţă de 8 ani, care erau dispăruţi de acasă de la ora 18:30. Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi, iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanţe SAJ B2 din Bârlad şi o ambulanţă ISU cu medic de la Vaslui. Au fost aplicate manevre de resuscitare la ambii copii, dar fără rezultat, aceştia fiind declaraţi decedaţi de medicul aflat la caz’, a declarat Daniel Ungureanu.

Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz şi urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul. AGERPRES