Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 07:53

Poliţiştii vasluieni vor deschide un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă în cazul unei fetiţe în vârstă de două luni, care a decedat după ce ar fi fost diagnosticată şi tratată necorespunzător în Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vaslui.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, părinţii bebeluşului au depus o plângere în care îi acuză pe medici că nu au gestionat corect cazul.

‘În cauză, urmează a fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul şi dispunerea măsurilor legale’, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vaslui a demarat, de asemenea, verificări în cazul fetiţei în vârstă de două luni care după ce a stat internată timp de o săptămână în unitatea sanitară şi nu ar fi fost diagnosticată şi tratată corespunzător, a fost transferată la un spital din Iaşi unde a decedat.

Familia fetiţei decedate susţin că medicii de la Vaslui au diagnosticat-o în mod eronat cu laringită şi bronşiolită şi că în ciuda tratamentului primit, starea micuţei s-a degradat constant. De asemenea, părinţii acuză că li s-a vorbit urât atunci când au cerut lămuriri cu privire la evoluţia stării de sănătate a copilului şi că transferul la Iaşi s-a făcut prea târziu, după mai bine de o săptămână de la internare.

Fetiţa a fost transferată pe 13 februarie la Spitalul de Copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi, în stare gravă, la insistenţele părinţilor, fiind diagnosticată cu pneumonie bilaterală. Bebeluşul a decedat în cursul zilei de sâmbătă, 14 februarie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)