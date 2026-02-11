Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 18:49

Consiliul Uniunii Europene a adoptat astăzi o serie de decizii executive prin care se pune la dispoziţia a opt state membre: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croaţia, Portugalia şi România asistenţă financiară în cadrul Programului SAFE.

Un al doilea set de decizii ale Consiliului privind asistenţa financiară pentru Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Finlanda a fost aprobat de ambasadorii UE şi se aşteaptă să fie adoptat oficial de Consiliu pe 17 februarie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
