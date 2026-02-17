Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » UE vrea să reducă la jumătate numărul deceselor în accidente rutiere

UE vrea să reducă la jumătate numărul deceselor în accidente rutiere

UE vrea să reducă la jumătate numărul deceselor în accidente rutiere

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 05:43 / actualizat: 17 februarie 2026, 6:44

Uniunea Europeană își menține angajamentul de a reduce la jumătate, față de 2019, numărul deceselor provocate de accidente rutiere, până în anul 2030.

Un raport publicat la Bruxelles arată însă că, deși s-au făcut progrese, bilanțul victimelor rămâne ridicat, departe de ambițiile stabilite de forul comunitar pentru acest deceniu.

Autorii raportului citează date ale Eurostat care arată că în 2024, anul pentru care sunt acum disponibile informații, 19.940 persoane au murit pe drumurile din Uniunea Europeană, în scădere cu 12% față de 2019.

România – cu 77 de decese, la un milion de locuitori și Bulgaria cu 74 sunt în continuare statele membre cu cele mai ridicate rate ale mortalității, deși și ele au înregistrat progrese semnificative faţă de 2019.

Accidentele rutiere înseamnă costuri enorme pentru economie, estimate la aproximativ 2% din Produsul Intern Brut european, spune Comisia, care ține să precizeze că, pe lângă cei care își pierd viața, alți 100.000 de oameni suferă în fiecare an răni care le schimbă viața, iar raportul publicat prezintă acțiuni ambițioase care necesită, spun autorii, eforturi coordonate din partea instituțiilor europene, a statelor membre și autorităților locale.

Comisia va lua măsuri în 5 domenii prioritare, precum promovarea sistemelor de transport inteligente, consolidarea aplicării normelor de circulație rutieră și descurajarea comportamentului rutier agresiv, dar și implementarea de noi tehnologii de siguranță a vehiculelor.

Rador/FOTO arhivă ISU

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie
Internaţional joi, 12 februarie 2026, 17:33

Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie

Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie. La...

Preşedintele Nicuşor Dan cere, la reuniunea neoficială a liderilor europeni, soluţii la nivel comunitar pentru reducerea preţului la energie
MAE/Atenţionare de călătorie: Franţa – Cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic
Internaţional joi, 12 februarie 2026, 17:23

MAE/Atenţionare de călătorie: Franţa – Cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde a fost emis cod roşu de ploi, inundaţii şi...

MAE/Atenţionare de călătorie: Franţa – Cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic
Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state
Internaţional miercuri, 11 februarie 2026, 18:49

Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state

Consiliul Uniunii Europene a adoptat astăzi o serie de decizii executive prin care se pune la dispoziţia a opt state membre: Belgia, Bulgaria,...

Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state
(AUDIO) Oameni de afaceri din Vaslui, Iași și Botoșani participă la Expoziția „Fabricat în Moldova”, la Chișinău
Internaţional miercuri, 11 februarie 2026, 16:04

(AUDIO) Oameni de afaceri din Vaslui, Iași și Botoșani participă la Expoziția „Fabricat în Moldova”, la Chișinău

Oameni de afaceri  din județele Vaslui, Iași și Botoșani, participă astăzi la Expoziția „Fabricat în Moldova” de la Chișinău. Expun...

(AUDIO) Oameni de afaceri din Vaslui, Iași și Botoșani participă la Expoziția „Fabricat în Moldova”, la Chișinău
Internaţional miercuri, 11 februarie 2026, 14:18

Proteste ale agricultorilor împotriva tratatului cu Mercosur, la Madrid

În Spania sunt proteste organizate de agricultori împotriva tratatului cu Mercosur şi a reglementărilor europene privind agricultura. Sunt mii de...

Proteste ale agricultorilor împotriva tratatului cu Mercosur, la Madrid
Internaţional luni, 9 februarie 2026, 13:59

Un proces pentru abuz sexual asupra unei fetiţe, în care acuzatul este român, a început în Germania

Un bărbat român suspectat că a ademenit o fetiţă dintr-un parc acvatic din sud-vestul Germaniei şi a abuzat-o apoi sexual s-a prezentat în...

Un proces pentru abuz sexual asupra unei fetiţe, în care acuzatul este român, a început în Germania
Internaţional luni, 9 februarie 2026, 11:13

Mecanicii de locomotivă din Spania au intrat în grevă din cauza accidentelor mortale din ianuarie

Circulaţia trenurilor în Spania este perturbată luni, în condiţiile în care mecanicii de locomotivă au început o grevă de trei zile pentru a...

Mecanicii de locomotivă din Spania au intrat în grevă din cauza accidentelor mortale din ianuarie
Internaţional duminică, 8 februarie 2026, 08:58

În Japonia se desfăşoară alegeri parlamentare anticipate

Alegătorii din Japonia înfruntă zăpăda şi ninsorile şi se îndreaptă spre centrele de vot, în alegerile parlamentare anticipate declarate de...

În Japonia se desfăşoară alegeri parlamentare anticipate