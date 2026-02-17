UE vrea să reducă la jumătate numărul deceselor în accidente rutiere

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 05:43 / actualizat: 17 februarie 2026, 6:44

Uniunea Europeană își menține angajamentul de a reduce la jumătate, față de 2019, numărul deceselor provocate de accidente rutiere, până în anul 2030.

Un raport publicat la Bruxelles arată însă că, deși s-au făcut progrese, bilanțul victimelor rămâne ridicat, departe de ambițiile stabilite de forul comunitar pentru acest deceniu.

Autorii raportului citează date ale Eurostat care arată că în 2024, anul pentru care sunt acum disponibile informații, 19.940 persoane au murit pe drumurile din Uniunea Europeană, în scădere cu 12% față de 2019.

România – cu 77 de decese, la un milion de locuitori și Bulgaria cu 74 sunt în continuare statele membre cu cele mai ridicate rate ale mortalității, deși și ele au înregistrat progrese semnificative faţă de 2019.

Accidentele rutiere înseamnă costuri enorme pentru economie, estimate la aproximativ 2% din Produsul Intern Brut european, spune Comisia, care ține să precizeze că, pe lângă cei care își pierd viața, alți 100.000 de oameni suferă în fiecare an răni care le schimbă viața, iar raportul publicat prezintă acțiuni ambițioase care necesită, spun autorii, eforturi coordonate din partea instituțiilor europene, a statelor membre și autorităților locale.

Comisia va lua măsuri în 5 domenii prioritare, precum promovarea sistemelor de transport inteligente, consolidarea aplicării normelor de circulație rutieră și descurajarea comportamentului rutier agresiv, dar și implementarea de noi tehnologii de siguranță a vehiculelor.