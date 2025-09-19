UAIC organizează cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat integrării studenților din anul I

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 10:09

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 27–29 septembrie 2025, cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat informării și orientării studenților din anul I.

Timp de trei zile, studenții vor fi întâmpinați la standurile amenajate în fața Universității de angajați din cadrul UAIC, de reprezentanți ai asociațiilor studențești, de colegi din anii mai mari, precum și de parteneri din mediul cultural și economic ieșean.

La standul „Informații despre studenție”, bobocii vor afla detalii esențiale despre viața de student (informații privind bursele, mobilitățile internaționale, cazarea, bibliotecile și alte servicii universitare) și vor primi un pachet de bun-venit, care îi va ajuta să se orienteze și să se integreze mai ușor în comunitatea academică a UAIC (ghidul studentului, harta campusului, materiale despre serviciile Universității, despre oportunitățile de carieră etc.).

Încă din prima zi, participanții sunt invitați să exploreze locurile simbolice ale UAIC și ale orașului Iași prin vizite ghidate la Muzeul Universității, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și tururi ale orașului. Totodată, vor putea lua parte la workshop-urile „Start în studenție”, susținute de specialiștii Serviciului Suport pentru Studenți din cadrul UAIC, dar și la diverse activități cu surprize și premii organizate de partenerii evenimentului în parcul „La Balenă”, campusul „Titu Maiorescu” al UAIC.

Duminică, 28 septembrie, fiecare facultate va desfășura programul de mentorat, oferind studenţilor din anul I prilejul de a afla direct de la colegii mai mari informații și sfaturi despre viața de student.

Evenimentul se va încheia luni, 29 septembrie, atunci când va avea loc și Festivitatea de deschidere a anului universitar 2025-2026 la UAIC, programată la ora 10.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”. După ceremonie, cele 15 facultăți ale UAIC vor desfășura propriile deschideri festive.

Detalii suplimentare sunt disponibile la adresa: https://www.uaic.ro/bun-venit-la-uaic-2025

Programul evenimentului:

SÂMBĂTĂ, 27 SEPTEMBRIE 2025

10.00 – 16.00 – Activități cu surprize și premii în parcul „La Balenă” din campusul „Titu Maiorescu” al UAIC ( în parteneriat cu Mall Moldova)

11.00 – Vizită ghidată la Muzeul Universității. Punct de întâlnire: cortul Muzeului din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

11.00 – 12.00 Turul orașului. Punct de întâlnire: treptele de la intrarea principală în Corpul A

13.00 – Vizită ghidată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Punct de întâlnire: cortul BCU din Zona de Informare (vis-a-vis de corpul A al UAIC)

14.00 – Workshop „Start în studenție”, susținut de Serviciul Suport pentru Studenți. Punct de întâlnire: cortul Informații despre Studenție din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

14.00 – Vizită ghidată la Muzeul Universității. Punct de întâlnire: cortul Muzeului din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

15.00 – Vizită ghidată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Punct de întâlnire: cortul BCU din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

DUMINICĂ, 28 SEPTEMBRIE 2025

10.00 – 16.00 – Activități cu surprize și premii în parcul „La Balenă” din campusul „Titu Maiorescu” al UAIC (în parteneriat cu Mall Moldova)

11.00 – Vizită ghidată la Muzeul Universității. Punct de întâlnire: cortul Muzeului din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

11.00 – 12.00 Turul orașului. Punct de întâlnire: Treptele Corpului A

13.00 – Vizită ghidată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Punct de întâlnire: cortul BCU din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

14.00 –  Workshop „Start în studenție” susținut de Serviciul Suport pentru Studenți. Punct de întâlnire: cortul Informații despre Studenție din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

14.00 – Vizită ghidată la Muzeul Universității. Punct de întâlnire: cortul Muzeului din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

15.00 – Vizită ghidată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Punct de întâlnire: cortul BCU din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

16.00-18.00  Programul de mentorat

LUNI,  29 SEPTEMBRIE 2025

9.00 – 16.00 – Activități cu surprize și premii în parcul „La Balenă”  din campusul „Titu Maiorescu” al UAIC (în parteneriat cu Mall Moldova)

10.00 – Festivitatea de deschidere a anului universitar 2025-2026, Aula Magna „Mihai Eminescu”, Corp A

11.00 – Vizită ghidată la Muzeul Universității. Punct de întâlnire: cortul Muzeului din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

14.00 – Vizită ghidată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Punct de întâlnire: cortul BCU din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

14.00 – Vizită ghidată la Muzeul Universității. Punct de întâlnire: cortul Muzeului din Zona de Informare (vis-a-vis de Corpul A al UAIC)

