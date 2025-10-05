Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Trupul neînsufleţit al unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal din oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Trupul neînsufleţit al unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal din oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Trupul neînsufleţit al unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal din oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 08:53

Trupul neînsufleţit al unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal din oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cauza decesului, luând în calcul atacul câinilor, a precizat Andreea Bornac, purtător de cuvânt al IPJ Vrancea.

Andreea Bornac: Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie judeţeană Vrancea au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, pe raza oraşului Mărăşeşti, într-un canal a fost găsit trupul neînsufleţit al unui copil în vârstă de aproximativ 3 ani. Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină legală, după efectuarea necropsiei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei
Prim plan duminică, 5 octombrie 2025, 08:47

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei

Ziua Internaţională a Educaţiei este marcată astăzi în întreaga lume în semn de apreciere pentru cadrele didactice. Este celebrată încă...

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei
Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic
Prim plan duminică, 5 octombrie 2025, 08:30

Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic

Fostul edil al capitalei, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost localizat și reținut în apropierea Aeroportului din Salonic. El a fost...

Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic
(FOTO/VIDEO) Lumânări aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria”
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 18:38

(FOTO/VIDEO) Lumânări aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria”

Peste o sută de cetățeni au protestat tăcut, astăzi, în Piața Națiunii din Iași , în fața Universității de Medicină și Farmacie...

(FOTO/VIDEO) Lumânări aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria”
Matei Vișniec a adus „Consulatul Lunii” la Iași – lansare de carte în cadrul FITPTI
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 17:50

Matei Vișniec a adus „Consulatul Lunii” la Iași – lansare de carte în cadrul FITPTI

La Librăria „Cărturești” Palas, din Iași, a avut loc, astăzi, lansarea volumului „Consulatul Lunii”, de Matei Vișniec, în prezența...

Matei Vișniec a adus „Consulatul Lunii” la Iași – lansare de carte în cadrul FITPTI
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 12:29

Alexandru Rogobete: Declaraţiile făcute la CJ Iaşi despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria – lipsă totală de responsabilitate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că declaraţiile făcute vineri la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi...

Alexandru Rogobete: Declaraţiile făcute la CJ Iaşi despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria – lipsă totală de responsabilitate
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 11:28

(AUDIO) Proiectul de reamenajare a Parcului Teatrului Național și a Zonei Pietonale centrale, în evaluare la ADR Nord-Est

Proiectul de modernizare a Parcului din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, extinderea Zonei Pietonale de la...

(AUDIO) Proiectul de reamenajare a Parcului Teatrului Național și a Zonei Pietonale centrale, în evaluare la ADR Nord-Est
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 10:46

(AUDIO/FOTO) Sărbătoare agricolă la USV Iași – Zilele Recoltei, între știință și tradiție

Zilele Recoltei se desfășoară în acest weekend la Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Conducerea...

(AUDIO/FOTO) Sărbătoare agricolă la USV Iași – Zilele Recoltei, între știință și tradiție
Prim plan sâmbătă, 4 octombrie 2025, 10:10

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar

Guvernul va urma în continuare principalele direcții pe care și-a concentrat activitatea de la preluarea actualului mandat, a afirmat vineri, 3...

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar