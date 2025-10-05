Trupul neînsufleţit al unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal din oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea
Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 08:53
Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cauza decesului, luând în calcul atacul câinilor, a precizat Andreea Bornac, purtător de cuvânt al IPJ Vrancea.
Andreea Bornac: Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie judeţeană Vrancea au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, pe raza oraşului Mărăşeşti, într-un canal a fost găsit trupul neînsufleţit al unui copil în vârstă de aproximativ 3 ani. Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină legală, după efectuarea necropsiei.
