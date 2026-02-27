Trei studenți români din Iași, campioni europeni la programare: echipa de aur, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ajunge în finala mondială din Dubai

România scrie istorie în unul dintre cele mai competitive domenii ale viitorului – programarea algoritmică.

Echipa TheOnesWhoKnock, formată din Andrei Boacă, Alexandru Gheorghiș și Robert Andrei Popa, studenți ai Facultății de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a cucerit medalia de aur la ICPC European Championship 2026, cea mai prestigioasă competiție internațională de algoritmică dedicată studenților. Performanța marchează o premieră națională, fiind prima medalie de aur obținută de o universitate din România la această etapă europeană a concursului.

În semn de recunoaștere a performanței lor excepționale și a potențialului de a contribui la dezvoltarea societății prin tehnologie și inovație, cei trei studenți au fost incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Prin această inițiativă, se promovează elitele tinerei generații care demonstrează că România poate concura la cel mai înalt nivel global în domenii strategice – educație, cercetare, tehnologie și inovare.

Etapa europeană a ICPC a avut loc în perioada 6–8 februarie 2026, la Varșovia, reunind unele dintre cele mai puternice universități tehnice ale lumii. Au participat 53 de universități de top, iar în fazele preliminare s-au confruntat nu mai puțin de 459 de echipe, ceea ce plasează rezultatul românilor într-o zonă de excelență academică rar atinsă. Formatul ICPC este recunoscut pentru dificultatea sa extremă: echipele trebuie să rezolve probleme complexe de algoritmică, au limite stricte de timp și memorie și lucrează la un singur calculator pentru întreaga echipă, într-un maraton intelectual contra-cronometru. Studenții ieșeni au rezolvat cinci probleme, același număr ca echipa clasată pe primul loc, diferența fiind făcută de doar câteva minute de penalizare într-un concurs care a durat 5 ore.

Cei trei studenți sunt în anul al doilea și au acumulat rezultate încă din perioada liceului, participând constant la concursuri și stagii de pregătire internaționale. Echipa s-a remarcat și anterior, obținând medalii la etapele regionale ICPC, rezultate care au consolidat drumul către performanța europeană. ICPC (International Collegiate Programming Contest) este considerat cel mai longeviv și prestigios concurs universitar de programare din lume, reunind anual zeci de mii de studenți din mii de universități.

După aurul european, echipa UAIC s-a calificat la Finala Mondială ICPC, ediția a 50-a, care va avea loc în perioada 15–20 noiembrie 2026, la Dubai, unde va reprezenta România în confruntarea cu cele mai puternice universități ale lumii.

Victoria echipei TheOnesWhoKnock reprezintă un succes universitar și un indicator al capacității României de a forma specialiști capabili să performeze într-un ecosistem global dominat de algoritmi, inteligență artificială și soluții digitale avansate. Rezultatul studenților de la Iași arată că investiția în educație performantă produce nu doar absolvenți, ci lideri ai viitoarei economii digitale într-un context în care competitivitatea economică depinde tot mai mult de excelența în știință și tehnologie.