Suceava: Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți; 11 pacienți au fost evacuați

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 11:15

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuți, 11 pacienți fiind evacuați.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au anunțat sâmbătă că incendiul a afectat Secția de Pneumologie, care funcționează într-un corp de clădire vechi al spitalului.

‘La sosirea echipajelor, incendiul era localizat și lichidat de către personalul de pe locul de muncă, cu mijloace de primă intervenție. De asemenea, 11 pacienți au fost evacuați tot de către personalul spitalului, în zone sigure. Pompierii militari, cu ajutorul ventilatoarelor din dotare, au evacuat fumul din spațiile afectate, au verificat restul încăperilor pentru a se asigura că nu mai există persoane rămase în zonă și au stabilit cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor’, au transmis oficialii ISU.

În urma incendiului, au ars două paturi, un scaun, materiale textile și un corp de iluminat, iar două dintre saloane au fost inundate cu fum.

Pompierii din Suceava susțin că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza efectului termic al curentului electric, generat de echipamentul de iluminat defect. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro