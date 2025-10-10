Sărbătorile Iașului aduc târguri și evenimente între 11–15 octombrie

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 13:00

Ca în fiecare an, celebrarea religioasă a Sfintei Cuvioase Parascheva de pe 14 octombrie 2025 este completată de o serie de manifestări cu caracter laic (târguri, spectacole, evenimente artistice etc.) care dau o notă de sărbătoare întregului oraș.

Municipalitatea organizează în perioada 11 – 15 octombrie 2025 și o serie de manifestări comerciale tradiționale:

 Târgul de Toamnă (produse de artizanat și hand made) – bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt – 41 de căsuțe;
 Târgul de blănuri – Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală – 72 de locuri;
 Sărbătoarea Vinului – Hala Centrală – 7 amplasamente;
 Parcul de Distracții – Ștrandul Municipal.

La acestea se adaugă:
 Ceaiul pelerinilor – 9 – 15 octombrie 2025;
 Masa pelerinilor – marți, 14 octombrie 2025, după Sfânta Liturghie;
 Seara Valorilor (Palatul Roznovanu) – 14 octombrie 2025, de la ora 17.00.

În încheierea Sărbătorilor Iașului, vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 19:00, în Piața Palatului Culturii, Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași vor organiza un spectacol susținut de cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu, acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor, alături de Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și alții.

Evenimentul va fi completat de focuri de artificii și un spectacol de drone. (Comunicat Primăria Iași)

