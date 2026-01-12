Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare

Premierul şi vicepremierii se reunesc luni în prima şedinţă de lucru din acest an. Reforma din administraţie şi bugetul pe 2026 sunt priorităţile perioadei următoare alături de reforma companiilor de stat.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu acest domeniu, a spus duminică la TVR Info că, din analiza primită de la Ministerul de Finanţe, în jur de 185 de companii ale statului dintre cele 1.500 sunt complet inactive, iar unele sunt pe pierdere. Procesul de evaluare a început deja, iar în a doua jumătate acestei luni vor veni primele rezultate ale analizei asupra situaţiei în care se află primele companii vizate de reformă. Este vorba despre 22 de companii din energie, transporturi şi de la Ministerul Economiei, a afirmat Oana Gheorghiu. Ea a aprecizat că restructurarea nu urmăreşte concedirea oamenilor, ci o reaşezare a modului în care sunt conduse şi a personalului.

Oana Gheorghiu: Când zic restructurate nu vă închipuiţi că în şase luni compania va fi complet restructurată. Va avea un plan foarte clar de restructurare, cu un calendar foarte clar, cu nişte roluri şi responsabilităţi foarte clare, asta înseamnă guvernanţă. Rezultatele se vor vedea în următorul an financiar. Rezistenţa e în orice schimbare şi cred că o avem fiecare dintre noi la un nivel mai mare sau mai mic, dar dacă lucrurile sunt bine puse la punct, dacă rolurile sunt foarte clare pentru consiliul de administraţie, pentru directori, pentru personalul din subordine, lucrurile n-au cum să nu meargă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)