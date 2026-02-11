Proteste ale agricultorilor împotriva tratatului cu Mercosur, la Madrid

În Spania sunt proteste organizate de agricultori împotriva tratatului cu Mercosur şi a reglementărilor europene privind agricultura.

Sunt mii de protestatari care au mers la Madrid însoţiţi de animale şi tractoare.

Mai multe artere principale şi o parte din centrul capitalei spaniole sunt blocate în acest moment.

Agricultorii au pornit încă de dimineaţă spre Madrid din 15 provincii. Pe parcurs au fost opriri şi blocaje de autostrăzi. În apropiere de Madrid, tractoarele s-au regrupat şi acum intră organizate în oraş. Deja ajung unele la locul întâlnirii. Este un protest autorizat. Iniţial ceruseră dreptul de intrare pentru 1.000 de tractoare, însă nu au primit decât pentru 500. Sunt 1.500 de poliţişti care asigură ordinea la această manifestaţie. Multe străzi principale şi centrul oraşului Madrid sunt afectate. Sunt zeci linii de autobuz suspendate şi pe străzi sunt ambuteiaje considerabile. Protestatarii au două mari cereri. Una se referă la tratatul cu Mercosur. Agricultorii nu sunt de acord cu semnarea acestuia şi cer oprirea lui, spun că vor intra în faliment din cauza preţurilor scăzute ale produselor venite de acolo. Şi mai au o problemă, cu politica agrară comună. Birocraţia şi normele fitosanitare impuse de la Bruxelles fac ca viaţa lor şi activitatea lor să fie afectată şi spun că preţul unui kilogram de cartofi sau de portocale, de exemplu, este de trei ori mai mare din cauza acestor reguli impuse. Pe parcursul zilei sunt programate şi întâlniri la Ministerul Agriculturii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)