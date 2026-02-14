Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 08:30

Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS, potrivit cărora România se află în recesiune tehnică temporară și precizează că economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul.

Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, șeful statului subliniază că țara noastră reușește să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără împrumuturi de la FMI și evitând o criză economică similară cu cea din anii 2009-2010.

Pe de altă parte, președintele afirmă că România are enorm de multe de reparat: justiție, economie, educație și sănătate, adăugând că responsabilii politici ar trebui să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

