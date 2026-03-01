Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional în urma decesului Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, însă numeroşi iranieni au serbat.

Serviciul BBC Persian a verificat mai multe postări din mediul online cu înregistrări video de pe străzi din mai multe oraşe, unde tinerii serbau. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)