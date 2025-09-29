Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că astăzi va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că astăzi va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că astăzi va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 06:10

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că în această dimineaţă va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ.

El a precizat că investiţiile de 10 de milioane de euro făcute în ultimii ani nu pot suplini respectarea strictă a protocoalelor medicale.

Costel Alexe: ”Din păcate, cred că se întâmplă în majoritatea spitalelor din ţară, indiferent cât de mulţi bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini sau înlocui respectarea cu stricteţe a tot ceea ce înseamnă protocol medical când se întâmplă o astfel de tragedie. Consiliul Judeţean Iaşi oferă, ca şi spitalul de altfel, toate informaţiile pe care Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control, Inspecţia Sanitară le vor solicita. Suntem alături în acest proces, pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmplă în niciun spital din România, iar situaţia punctuală, din punct de vedere managerial şi administrativ, a spitalului de copii o vom analiza, evident, luni dimineaţă la prima oară, pentru că vrem să-mi transmitem un mesaj cât se poate de ferm: copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate şi, evident, cu profesionalism.”

Directorul medical al Spitalului „Sfânta Maria”, Cătălina Ionescu, susţine că raportările au fost făcute conform protocolului, după confirmarea a trei cazuri, însă copiii nu au răspuns la tratament. Situaţia de la spitalul din Iaşi nu a rămas fără reacţie din partea Colegiului Medicilor.

Preşedintele instituţiei, Cătălina Poiană, afirmă că sancţiunile aplicate de DSP nu rezolvă problema de fond şi trebuie înţeles cum s-a gestionat situaţia şi ce trebuie făcut ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Radio Iași/FOTO radioiasi.ro

Etichete:
Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 06:21

Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar

Studenții se pregătesc pentru un nou an universitar și să iasă în stradă. Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță pentru...

Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar
Se reiau dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 06:16

Se reiau dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private

Dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private vor fi reluate luni în comisiile de specialitate ale Senatului. Documentul...

Se reiau dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private
Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 06:14

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie

Proiectul de rectificare bugetară – primul din acest an – va fi publicat luni în consultare publică, după noi discuţii în coaliţia...

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie
Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 11:35

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00

UPDATE ora 17:30 – Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral pentru alegerile parlamentare din Republica...

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 10:58

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a...

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 08:16

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul...

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 07:44

(AUDIO) Trei secţii de votare sunt organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova

Cetățenii Republicii Moldova, pot vota duminică la cele 3 secții de votare amenajate în municipiul Iași. Primarul, Mihai Chirica a anunțat că...

(AUDIO) Trei secţii de votare sunt organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 07:21

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică

Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament,...

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică