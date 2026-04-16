Poliția Locală Bârlad își reduce personalul cu 14 posturi

Poliția Locală Bârlad își reduce personalul cu 14 posturi

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 12:01

Poliția Locală Bârlad va funcționa, în perioada următoare, cu un număr redus de angajați, după ce Consiliul Local a aprobat, în ședință extraordinară, reorganizarea instituției.

Astfel, numărul total de posturi va scădea de la 69 la 55.

Reorganizarea vine în contextul eforturilor autorităților locale de eficientizare a aparatului administrativ și de optimizare a cheltuielilor publice, ca urmare a măsurilor de austeritate, impuse de Guvern.

Corespondentul nostru, Vasile Geles, are mai multe informații: ”Potrivit primarului Dumitru Boroș, măsura presupune desființarea 14 posturi, dintre care 9 sunt vacante, iar 5 sunt în prezent ocupate. Se păstrează aceeași structură a instituției cu serviciile și compartimentele existente și aceeaști denumire. Reorganizarea urmărește respectarea cadrului legal și menținerea unui echilibru numeric al funcțiilor, astfel încât atribuțiile să fie îndeplinite eficient, a declarat Dumitru Boroș. Acesta a subliniat că reorganizarea nu va afecta capacitatea instituției de a răspunde solicitărilor cetățenilor, fiind asigurată continuitatea și permanența serviciului. În ceea ce privește cele cinci posturi ocupate care urmează să fie desființate, administrația locală va organiza un examen înainte de emiterea preavizelor conform prevederilor legale. Modificările se încadrează în fondurile bugetare aprobate pentru acest an și respectă limita maximă de posturi stabilită conform comunicării transmise de Prefectura Vaslui.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

