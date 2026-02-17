Ordinul privind structura anului şcolar 2026 – 2027 a fost publicat în Monitorul Oficial

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 06:30

Ordinul de ministru privind structura anului şcolar 2026 – 2027 a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Conform documentului, anul şcolar 2026 – 2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Cursurile anului şcolar 2026 – 2027 încep la data de 7 septembrie 2026.

Prin excepţie se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2027;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2027;

c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia clasei a IX-a şi a claselor prevăzute la lit. a), şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 25 iunie 2027;

d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.

Anul şcolar 2026 – 2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

*** intervale de cursuri:

– de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

– de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;

– de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

– de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

– de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

*** intervale de vacanţă:

– de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

– de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027;

– de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;

– de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional 'Şcoala altfel' şi Programul 'Săptămâna verde' se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.