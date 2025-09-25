Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 14:00

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în această dimineaţă în Republica Moldova, la şase ani după ce fugise din ţară şi fusese dat în urmărire internaţională.

Plahotniuc a fost găsit anul acesta în Grecia, unde închiriase o vilă de lux în apropiere de Atena.

Vlad Plahotniuc este vizat în câteva dosare penale, între care cel privind delapidarea a un miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova.

Oligarhul este acuzat, printre altele, de spălare de bani, corupţie şi crearea unui grup infracţional.

Vlad Plahotniuc a fost lider al Partidului Democrat, care s-a aflat mai mulţi ani la guvernare în deceniul trecut, şi era considerat la un moment dat conducătorul din umbră şi cel mai bogat om din Republica Moldova.

El a fost suspectat că şi-a obţinut averea şi influenţa inclusiv prin delapidare şi şantaj. Potrivit unei investigaţii mass-media, Vlad Plahotniuc primise şi cetăţenia română, pe care o primise cu o altă identitate – Vlad Ulinici, acesta din urmă fiind numele de fată al mamei sale. (Rador/ FOTO radiochisinau.md)